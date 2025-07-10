Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО

В российской медицине достигнут достаточный уровень импортозамещения ПО и разработка продуктов для замены иностранных аналогов не требуется. В этой связи в рамках соответствующего ИЦК была сделана ставка на опережающее развитие и поддержку стартапов. Сами стартаперы жалуются на проблемы с производственной площадкой в Сколково, отсутствие единого API и регулярные задержки при внедрении решений с поддержкой ИИ.

Импортозамещение ПО в медицине

В российской сфере здравоохранения произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО. Об этом директор департамента цифрового развития и ИТ Минздрава Дмитрий Темнов рассказал в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Здравоохранение». Речь идет о медицинских информационных системах, госпитальных, лабораторных и др.

В частности, в области радиологических систем и систем для анализа медицинских изображений, компьютерной томографии (КТ) и МРТ продукты от «Ростелекома», «Ростеха» и «Махаон» вытеснили решения Siemens и AGFA.

В области лабораторных информационных систем (клинические лаборатории, анализаторы) применяются решения «Алисы», «Барс Групп» и «Ростелекома».

В этой связи ИЦК «Здравоохранение» в отличие от других ИЦК, направил свои усилия не на имопртозамещение ПО, а на нишевые решения, аналоги которых есть только у ограниченного числа иностранных разработчиков. Задачей является опережающее развитие. Многие разработки используют алгоритмы ИИ (искусственный интеллект), а Минздрав работает на ускоренной регистрацией изделий с поддержкой ИИ, пояснил Темнов.

Электронный стетоскоп и проблемы со сборочной площадкой в Сколково

В ходе демодня ИЦК «Здравоохранение» были продемонстрированы ряд стартапов в области медицины. Так, электронный стетоскоп Phonendo обеспечивает процесс аускультации. Речь идет о физическом методе медицинской диагностики, заключающимся в выслуживании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. Аускультация осуществляется при первичном осмотре пациента врачом-терапевтом, пульмонологом и др.

Но данный процесс до сих пор является аналоговым, говорит представитель команды разработчиков Phonendo Максим Гуменюк. Phonendo представляет из себя прибор, который позволяет выслушивать звуки сердца, легких и крупных сосудов. Прибор дает качественный звук, позволяет фиксировать признаки, которые врач услышал, и отправлять их в медицинскую систему, в том числи для анализа алгоритмами ИИ. Например, благодаря визуализации записанных звуков сердца и полученному заключению от ИИ врач может принять более четкое решение о необходимости консультации кардиолога и проведении эхокардиографического исследования сердца.

Анализ возможен и в момент аускультации, то есть с использованием технологий телемедицины. Кроме того, пациент может дома самостоятельно или с помощью родственников использовать стетоскоп, записывая, например, звуки дыхания в указанных врачом точках. Запись отправляется в медицинскую информационную систему для анализа нейросетью, а в случае подозрения на ухудшение здоровья пациент получит приглашение на очный прием.

Решение позволит сократить расходы больниц за счет предоставления телемедицинских консультаций и дистанционного мониторинга, снизить до 40% затраты на дорогостоящие методы обследования, повысит доступность медицинской помощи в удаленных регионах. Сейчас множество исследований в мире подтверждает ценность использования электронных стетоскопов с поддержкой ИИ. Однако для обучение нейросетей особенно необходимо формирование качественного датасета. Также отсутствует стандарт записи одного исследования, а сбор большого числа исследований затруднен из-за независимости врачей первичного звена в системах здравоохранения многих стран мира.

Уровень технологической готовности (УГТ) Phonendo составляет «8» из максимально возможных «9». Помимо Phonendo, в России зарегистрировано еще два стетоскопа: американский Litman Eko Core и испанский Ekurore. Однако Litman Eko Core, по данным Гуменюка, более не производится, в Ekurore хранит данные на испанских серверах и использует разные модели для очных и телемедицинских осмотров.

Стоимость стетоскопа Phonendo составляет 29 тыс. руб. Компании-разработчику требуются инвестиции в развитие экосистемы, создание нейронных сетей и собственной производственной площадки. Сейчас Phonendro производятся на мощностях компании «Медхард», расположенной в Инновационном центре Сколково. Однако, по словам Гуменюка, после заключения соответствующего соглашения в «Медхард» сменилось руководство и запустить первую партию удалось только после привлечения Минздрава.

Навигационная система для нейрохирургии и очки дополненной реальности

Другой проект - навигационная система для хирургии Medgital, основная на технологиях AR (дополненная реальность). Как объясняет один из разработчиков проекта Александр Князев, в нейрохирургии требуется нейронавигация или рентгеновская система. Кроме нейрохирургии, Medgital также используется в стоматологии, челюстной-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии. В том числе Medgital используется для лечения участников СВО (специальная военная операция России на Украине).

В разработке решения участвовал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НМИЦ (национальный медицинский исследовательский центр) нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Продукт имеет УГТ-9. Конкурентами являются иностранные решения - Medivis и Augmentes, однако они не представлены в России. Из российских решений конкурирующими продуктами являются BrainLab, Medtronic, Stryker, «Автоплан» (разработка Самарского медицинского университета) и «Гомомед».

Однако, как отмечает Князев, упомянутые российские решения визуализируют проблему на мониторе, а Medgital - на самом пациенте: врач одевает очки дополненной реальности и видит объемную модель по принципу рентгеновского зрения. В решение используется гарнитура Microsoft Hololens 2. Также компания разработала прототип собственных очков дополненной реальности Medgital.

Medical прошел акселерацию во ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив). рынок соответствующих решений в государственных медицинских организаций составляет до 700 штук, в частных до 50. По состоянию на конец 2024 г. компания привлекла 30 млн руб. из которых 15 млн руб. это гранты, 10 млн руб. - средства инвесторов. Компания находится в поиске инвесторов, готовых вложить в проект 150 млн руб.

Искусственный интеллект в колоноскопии

Следующий проект - ИИ-ассистент при колоноскопии Artincol. Колоноскопическое исследование позволяет выявлять рак кишечника на ранней стадии. По мнению представителя команды разработчиков Дарьи Сусловой, колоноскопическое исследование должно проходить все взрослое население страны (старше 40 лет), однако пока в России в годе делается лишь 1,3 млн таких исследований.

Степень выявления новообразований по результатам колоноскопический исследований зависит от специалиста, отмечает Суслова, и начинающий специалист может его не заметить. Пропущенные поражения могут составлять 37,5-57%. Причинами могут быть неполная колоноскопия, неполная резекция выявленного новообразования и вновь образовавшаяся опухоль (быстрая прогрессия). Факторами, влияющими на выявляемость, являются: плохая подготовка, человеческий фактор, небольшой размер образований, плоская форма и правостороння локализация.

Решение Artincol призвано решить указанные проблемы с помощью алгоритмов ИИ. В его разработке принимал участие Государственный научный центр колопроктологии им А.Н. Рыжих. Во время исследование Artincol обеспечивает трансляцию с различных стоек внутри закрытой медицинской системы организации. Запись трансляции доступна через плеер. В Artincol реализована учетная система, позволяющая сохранять результаты исследований и вести статистику.

Продукт Artincol имеет УГТ-9, на его создание был получен грант от Фонда «Сколково». В России аналогичными решениям являются Fujifilm и Pentex, но они заточены только на собственное оборудование. По мнению Сусловой, с учетом того, что в России число жителей старше 70 лет составляет 40 млн, через пять лет в России будет производиться 10 млн диагностических колоноскопий в год.

Суслова также высказал ряд пожеланий к регуляторам: включение ПО с ИИ для эндоскопии в стандарты оснащения: упрощение перерегистрации новых версий медицинских изделий с ИИ - ИИ доучивается и необходимо снятие бюрократических препятствий; финансирование государственных клиник и регионов для централизованной автоматизации.

Детекция гипертонии на основе цифрового изображения глазного яблока

Сеченовский университет совместно с Институтом конструкторско-технологической информатики (ИКТИ РАН) разработали решение Retina Ai Check, предназначенное для детектирования гипертонической ретинопатии по цифровым изображениям глазного дна пациента с применения методов нейросетевого моделирования. Как объясняет представитель команды-разработчика Филипп Копылов, в России артериальной гипертензией страдает 40 млн человек, из них 30% страдают маскированной артериальной гипертензией (то есть они не знают о ней).

Единственным способом диагностики указанного заболевания является исследование глазного дна. Платформа Retina AI Check предназначена для медицинских организаций терапевтического и кардиологического профиля (первичное звено здравоохранения, диспансеризация, динамическое наблюдение, массовой скрининг). Платформа осуществляет анализ цифровых фотографий центрального глазного дна, основанных на работе сверхточной нейронов сети. За счет этого обеспечивается скрининг, диагностика и оценка динамики изменений степени тяжести гипертонической ретинопатии как маркера поражения органов-мишеней и выявления групп высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.

Время диагностики три минуты, точность - 83%. Преимущества продукта являются доступность для отдельных регионов, возможность профилактики слепоты, исключение субъективного компонента в принятии врачебных решений, снижение затрат на здравоохранение, и наличие множества устройств для получения фотографии глазного дна, в том числе мобильных. Платформа может функционировать в виде облачного сервиса и стационарного ПО, установленного на сервер, а также в мобильной варианте.

УГТ продукта составляет «7». Продукт находится на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт). По мнению Копылова, в мире коммерческих аналогов Retina Ai Check не существует. Есть только российское решение от компании «Диджитал Вин Солюшенс», но оно предназначено для диагностики диабетической ретинопатии и не занимается диагностикой и классификацией гипертонической ретинопатии.

Целевой группой населения являются пациенты, страдающие артериальной гипертензией. Ее распространенность в России составляет 40-47%. Стоимость диагностики артериальной гипертензии составляет 3 тыс руб., при этом благодаря своевременной диагностике в 51% случаев удается избежать инсульта, в 63% - избежать инфаркта. При этом стоимость лечения инфаркт составляет 290 тыс. руб., инсульта - 240 тыс. руб.

Цифровая платформа для медицинской реабилитации

Компания «Мирамедикс» представила платформу для организации медицинской реабилитации. Реабилитация - специфическая область, характеризующая междисциплинарным подходом. Реабилитация проводится мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК), которую возглавляет врач-реабилитолог, В нее также могут входить до четырех специалистов с немедицинским образованием. Соответственно, необходима поддержка коллегиального формата работы.

Существующие отдельные специализированные приложения для реабилитации не интегрированны с медицинскими информационными системами и между собой. В медицинских информационных системах также зачастую отсутствуют специализированные модули для реабилитации. Решение от «Мирамедикс» призвано восполнить эти недостатки. Оно подключает правильные классификаторы и специфические шкалы для реабилитационного диагноза, позволяет создавать индивидуальные планы реабилитации и обеспечивает маршрутизацию пациентов, в том числе между разными учреждениями.

Первые два этапа реабилитации проходят в условиях стационаров. С 2023 г. в России появилась возможность реабилитация на дому, которое может происходить на третьем этапе. на каждом этапе формируется индивидуальный план медицинской реабилитации, рассчитанный на достижение конкретных целей. План может включать до восьми мероприятий в день. План может меняться на каждом из этапов.

Решение обеспечит взаимодействие различных команд, в том числе в удаленном формате. Возможно подключение персональных медицинских устройств, пациентских приложений, библиотек контента и телемедицинских сервисов. В 2023 г. по программам госгарантий было потратило 70 млрд руб. на различные мероприятия, связанные с реабилитацией населения. В федеральном бюджете 2025-2027 гг. на мероприятия, связанные с реабилитацией, заложено 40 млрд руб. 30% медицинских организаций в сфере реабилитации являются частными.

Руководитель отдела аналитик «Мирамедикс» Олег Пензин отмечает следующий запрос к регуляторам и партнерам: необходимо сформировать требования к API (программный интерфейс приложения), основанные на современном и открытом стандарте. Это обеспечит эффективное взаимодействие между медицинскими информационными системами медицинских организаций, региональными государственными информационными системами в сфере здравоохранения, медицинскими информационными системами частных организаций. федеральным и региональными порталами госуслуг. Также будет возможна интеграция с пациентскими приложениями, фитнес-гаджетами, персональными медицинскими помощников медицинских изделий с ИИ.

«Виртуальный пациент»

Также в ходе демодня ИЦК «Здравоохранение» была представлена обучающая система-тренажер «Виртуальный пациент». Речь идет о ПО для отработки практических навыков диагностики и лечения на базе цифрового двойника, созданного на основе реальных клинически случаев. Система используется в образовательных программам вузов по дисциплинам педиатрического профиля, а также во время мероприятий, связанных с оцениваением уровня ранней диагностики по педиатрии.

Обучение производится на база знаний по показателям состояния пациента и интерактивного учебника по профилактике детских болезней. База знаний была накоплена Сеченовским университетом, там же стартовало начальное применение данного решения. Проверка знаний осуществляются с помощью тестов с автооцениванием результатов. Отработку навыков осуществляется на диагностическом тренажере . В системе используются роли «студент», «методист» и «преподаватель».

Продукт имеет УГТ-9. Разработчики «Виртуального пациента» полагают, что прямых коммерческих конкурентов у их решения нет. Косвенными конкурентами на зарубежном рынке являются i-Himan Patients (ПО для симуляции пациента), Virtual patients (интерактивная компьютерная симуляция реальной клинической ситуации или случая), Paediatric Virtual Patient Simulation -(обширная библиотека конвента виртуальной педиатрической симуляции), Kahoot (сервис дял создания, распространения и игры в викторины и тесты).

На российском рынке косвенными корнетами являются «Боткин» - (экранный симулятор визуального пациента. Ispring (ведущий российский продукт для онлайн-обучения, интерактивные учебное пособие), Isculap (интерактивное учебное пособие), «Лань» (электронная библиотечная система). Объем рынка Medtech-обарзоваия в России в 2024 г. составил 13,33 млрд руб., к 2029 г. он вырастит до 16,85 млрд руб. Разработчики «Виртуального пациента» рассчитывают занять 76% рынка.

Диагностические модули Sciberia

Следующий проект - набор диагностических модулей Sciberia, созданный разработчиками из Якутии. Модуль Siberia Lungs предназначен для специалистов лучевой диагностики и врачей клинических специальностей. Изначально он определял признаки вирусной пневмонии и ковида. Сейчас он выявляет интерстициальные изменения в легких. Далее модуль будет доработан для динамического анализа патологий легких и генерации протокола исследований.

Модуль Sciberia Mammo предназначен для диагностики выявления узловых образований молочной железы.Его, в том числе, планируется экспортировать в арабские страны, где ввиду национальных особенностей есть проблемы в работе врачей-мамологов. Модуль Sciberia Head обеспечивает обработку КТ-исследований головного мозга. Модуль обеспечивает определение признаков геморрагического и ишемического инсультов и автоматизацию рутинных измерений (смещение срезанных структур, смещение миндалин мозжечка, определение размеров желудочков, расчет желудочных индексов).

Модуль Sciberia Spine обеспечивает диагностику позвоночника, предназначен для обнаружение сколиоза и спондиололистеза. Модуль Sciberia Kidney предназначен для диагностики почек, он производит планирование резекции почки. Модуль Sciberia CXR предназначен для комплексного анализа рентген-снимков органов грудной клетки с целью выявления туберкулеза и пневмонии, Модуль Sciberia Services обеспечивает сервисы анкетирования, статистики, администрирования. формированиюя направлений, рекомендации и др.

ПО Sciberia поддерживает российские процессоры «Эльбрус», также обеспечена совместимость с ОС «Альт». Партнером проекта является добывающая компания «Алроса», там же будет происходить плотное внедрение решений. Объем рынка КТ легких в России составляет 6 млрд руб., КТ (компьютерная томография) головного мозга - 2 млрд руб., РГ ФЛГ (рентгенография и флюорография легких) - 3 млрд руб.