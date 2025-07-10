Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Восемнадцатый CNews FORUM пройдет 11 ноября 2025 г. в Москве.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 11 ноября 2025 г. откроется в восемнадцатый раз.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2025 можно уже сейчас.

В первой части мероприятия состоится общая пленарная сессия с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Присутствующие на заседании смогут принять участие в программе мероприятия, ставящей целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровизация промышленности», «Искусственный интеллект и большие данные», «Оптимизация бизнес-процессов».

В рамках сессионных заседаний будет представлена информация о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2024 г. CNews FORUM собрал более 1800 человек. На форуме прозвучало более 150 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 70 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний.

В 2024 г. на форуме выступали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев; директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев; директор по информационным технологиям «АЛРОСА» Вадим Желтухин; член правления, технический директор ГК «Детский мир» Николай Ермаков; вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим» Ирина Пирогова; заместитель генерального директора по информационным технологиям «ФосАгро» Денис Новиков; вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК Дмитрий Цыганков; заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе; старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Андрей Сабынин и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2025, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.