Карьерная платформа Changellenge сменила поставщика КЭДО на HRlink

Разработчик карьерной платформы Changellenge перешел на систему кадрового ЭДО HRlink, выбрав сервис за стабильную техническую поддержку, удобную интеграцию с «1С» и инструменты для работы с распределенными командами. Решение особенно актуально для взаимодействия Changellenge с удаленными сотрудниками, которые в том числе работают из-за рубежа.

Changellenge — это карьерная платформа для студентов и партнер для компаний по работе с талантами и развитию бренда работодателя. Ежегодно Changellenge реализует более 300 проектов с топ-компаниями России, в которых участвуют примерно 150 тысяч человек. Штат компании превышает 100 человек, из которых около 10% находятся в офисах в Москве и Санкт-Петербурге, остальные работают удаленно, в том числе за рубежом.

В 2020 г. на фоне пандемийных ограничений возросли расходы на доставку документов, а также усложнился процесс логистики. Кроме того, объем кадровой документации и нагрузки на HRD увеличивала система оценки персонала, включающая регулярный карьерный рост и постепенный пересмотр зарплат по результатам оценки промоушн-комитета. В результате в Changellenge приняли решение об отказе от бумаги в кадровом делопроизводстве (КДП).

Изначально в компании выбрали сервис КЭДО от небольшого поставщика, но со временем с продуктом стали возникать сложности, а команда вендора обеспечивала слабую техподдержку. Поэтому команда Changellenge приняла решение о смене провайдера.

Рабочая группа сформулировала ключевые требования к новому решению: качественная поддержка, наличие мобильного приложения, простая возможность интеграции с «1С» и легкая миграция. Этим критериям соответствовала платформа HRlink, которая также получила положительные отзывы от HR-сообщества.

Переход на новую систему КЭДО занял три месяца. Причем HRlink обеспечила максимально плавную миграцию, в том числе подключение распределенной команды, которая работает из разных стран мира. Так, благодаря функциональности оповещения пользователей через мессенджеры удалось решить задачу регистрации на платформе через международные номера и перевыпуска УНЭП.

«Когда ты управляешь командой, разбросанной по миру, любая задержка с документами превращается в операционный риск. Мы искали не просто сервис, а партнера, который разделяет наши ценности гибкости и технологичности. HRlink показал себя с лучшей стороны — все работает стабильно, а поддержка действительно оперативна. Это не просто платформа, а цифровая опора для нашей HR-стратегии», — сказала Екатерина Михайлова, директор по развитию Changellenge.

«Мы понимаем, насколько важно для цифровых команд иметь не только разнообразие функциональных возможностей, но и надежное плечо в лице поставщика КЭДО. В HRlink мы уделяем особое внимание поддержке — служба заботы о клиентах всегда готова оперативно решать вопросы пользователей, а наши менеджеры ведут клиентов на протяжении всего процесса внедрения платформы, оказывая всестороннюю помощь на каждом этапе проекта. Мы благодарны Changellenge за доверие и рады, что смогли обеспечить беспроблемную миграцию и уверенную работу сервиса с первого дня», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.