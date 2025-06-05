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«Ред Софт» и CommuniGate Pro объявили о сотрудничестве

CommuniGate Pro, разработчик платформы для безопасных интегрированных коммуникаций, и «Ред Софт», российский разработчик инфраструктурных программных продуктов, официально объявили о начале стратегического сотрудничества.

СБК и «Ред Софт» закрепили свое партнерство подписанием меморандума. Свою подпись в документе поставили Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Компании имеют долгую историю успешного взаимодействия и обеспечения совместимости своих продуктов. Ранее разработчики подтвердили корректную работу коммуникационного сервера CommuniGate Pro в среде операционных систем «Ред ОС» версий 7.3 и 8, а также мобильной платформы «Ред ОС М».

«Соглашение с «Ред Софт» — это не просто формальный шаг, а стратегическое объединение двух сильных игроков отечественного ИТ-рынка. Вместе мы создаём новые возможности для интеграции и развития продуктов, которые отвечают самым высоким требованиям наших заказчиков и способствуют укреплению технологического суверенитета страны», — сказал Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса компании СБК.

«Мы рады сотрудничеству с компанией, выпускающей одну из флагманских платформ для корпоративных коммуникаций, и намерены расширять совместимость своих решений. Сотрудничество российских разработчиков помогает заказчикам удобнее и быстрее переходить на российские продукты, что, в свою очередь, способствует созданию надежных ИТ-инфраструктур», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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