Подтверждена совместимость бизнес-приложений Data Sapience с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Data Sapience, отечественный вендор, разработчик ИТ-решений для бизнеса, объявили о совместимости своих продуктов.

Сертификаты, выданные Postgres Professional, подтверждают корректную совместную работу СУБД Postgres Pro Standard 15 с решениями Data Ocean Governance EMM, Data Ocean Governance MDM, TALYS.AML, TALYS.SDE, CM Ocean Batch Flow, CM Ocean Offer, CM Ocean Communication, CM Ocean Policy, CM Ocean Template, CM Ocean Optimum, CM Ocean Digital, Kolmogorov Axiom. Ранее Data Sapience и Postgres Professional объявили о совместимости СУБД Postgres Pro Standard c продуктами Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader.

Data Ocean Governance — платформа управления данными организации. Продукты из линейки позволяют автоматизировать процессы и обеспечить эффективное решение задач любой сложности в области управления данными. В семейство входят решения для управления метаданными и качеством данных DOG EMM и DOG DQ, для очистки, обогащения, стандартизации и дедупликации клиентских данных DOG MDM и для организации и автоматизации работы с НСИ Ingresso One.

TALYS Ocean — платформа интегрированного управления рисками. Состоит из двух специализированных продуктов. TALYS.SDE — онлайн-движок для принятия решений. Позволяет управлять кредитными и другими видами рисков, рассчитывать сложные агрегированные показатели, получать и обрабатывать информацию из хранилищ данных и внешних сервисов, а также применять аналитические модели в режиме реального времени. TALYS.AML — решение для автоматизации задач ПОД/ФТ и связанного комплаенса. Позволяет осуществлять офлайн- и онлайн-контроль в единой системе кейс-менеджмента.

CM Ocean — платформа автоматизации CVM-маркетинга. Решение позволяет монетизировать клиентскую базу на всех этапах жизненного цикла клиента, включая привлечение, развитие клиента (cross-sell и up-sell кампании) и работу с оттоком. Пользователь может гибко формировать сегменты, строить маркетинговые кампании, реагировать на клиентские события в реальном времени, применять правила контактной политики, выбирать предложения и каналы коммуникации.

Kolmogorov AI — комплекс решений для подготовки данных, разработки ML-моделей и автоматизации их жизненного цикла. Платформа помогает объединить и синхронизировать работу специалистов Data Engineer, Data Science, DevOps и Business-подразделений. Kolmogorov Axiom — решение класса Feature Store для создания, хранения и переиспользования аналитических признаков. Позволяет собрать все данные для аналитики и работы с ML-моделями в единый каталог. Пользователь может управлять переменными для построения моделей, каталогизировать фичи и строить наборы данных из интерфейса.

Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок – поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и другое. Имеет сертификат ФСТЭК.

Совместно продукты Data Sapience и Postgres Professional предоставляют выбор для решения задач в сфере CVM-маркетинга, бизнес- и клиентской аналитики, управления рисками, Data Science и аналитического моделирования. Все продукты входят в реестр отечественного ПО и могут закрыть запросы клиентов по импортозамещению.