В депо «Москва-Сортировочная» запущено в эксплуатацию мобильное приложение «Приемка в ремонт»

Мобильное приложение «Приемка в ремонт» разработано в рамках Стратегии цифровой трансформации холдинга «ЛокоТех». Цифровой инструмент позволит повысить качество процесса приемки и выдачи из ремонта локомотива.

Пилотная версия проекта реализована в сервисном локомотивном депо (СЛД) «Москва – Сортировочная» Московского филиала «ЛокоТех-Сервис». Приложение позволит повысить эффективность, прозрачность и качество процесса приемки локомотива в ремонт и выдачи из ремонта по комплектности и исправности основного и вспомогательного оборудования.

Приложение устанавливается на смартфон и представляет собой мобильный клиент «1С»: оно автоматически формирует в автоматизированной системе управления «Сетевой график» (АСУ СГ) учетные технические документы в соответствии с требованиями основного договора на сервисное обслуживание локомотивов с РЖД.

«Приемка локомотива производится в соответствии с интегрированным в АСУ СГ чек-листом, который формируется под каждую серию локомотива. Кроме того, приложение позволяет вносить информацию о выявленных дефектах оборудования с помощью голосовых команд через мобильное устройство, а также делать фото дефекта. Информация поступает в электронную диагностическую карту локомотива в АСУ СГ, на основе которой автоматически, без участия оператора, формируются учетные технические документы на локомотив», – сказал руководитель пилотного проекта Денис Бабец.

В настоящее время в сервисных локомотивных депо технология приемки и выдачи локомотива из ремонта происходит путем визуального осмотра локомотива, который сотрудник проводит, основываясь на собственном опыте. Осмотр в соответствии с чек-листом позволит снизить влияние человеческого фактора, в том числе за счет различия в квалификации сотрудников, что повысит качество осмотра узлов.

Так, по существующей в настоящий момент технологии, данные о замечаниях и комплектности после приемки локомотива ответственный сотрудник депо заносит на бумажный носитель. Далее они на бумажном носителе передаются оператору, который заносит их в АСУ СГ вручную. Также вручную на основании этих данных формируется техническая документация на локомотив: акт передачи локомотива ремонтному предприятию, акт приёма-передачи от ремонтного предприятия, акты проведения испытаний перед постановкой на сервисное обслуживание и другие. Применение приложения сократит время приемки локомотива.

«В перспективе планируется тиражирование проекта на все сервисные локомотивные депо «ЛокоТех-Сервис». С этой целью планируется приобретение мобильных устройств для установки приложения, разработка чек-листов на каждую серию локомотива с последующей интеграцией их в АСУ СГ, а также подготовка сотрудников в части работы с новым цифровым инструментом», – сказал первый заместитель генерального директора ГК «ЛокоТех» по стратегическому планированию и развитию Сергей Лянгасов.