В России МЧС испытала БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях

В России провели испытали дрона для тушения возгораний в высотных зданиях. Это первое устройство такого рода, которое использует для питания не кабель, а собственные аккумуляторы. В ходе тестового полета беспилотник успешно поднял пожарный рукав на высоту более 50 м. и устранил возгорание с помощью пены. Внедрение технологии в работу пожарных поможет решить одну из их главных проблем — борьба с огнем на верхних этажах.

Тестирование пожарного дрона

В России впервые испытали дрон для тушения пожаров с автономным питанием, пишут «Известия». Беспилотник без проблем подает пену на уровень 15 этажа.

Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС) России по Свердловской области успешно завершило испытания современного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предназначенного для оперативного тушения пожаров на высотных зданиях.

В рамках тестовых полетов дрон использовался для поднятия рукава на уровень 15 этажа, через который подавалась компрессионная пена для ликвидации условного возгорания. Испытания признаны успешными, что открывает новые возможности для повышения эффективности противопожарной защиты в России. По словам представителя службы, данные об испытаниях направят в центральный аппарат МЧС для решения о постановке устройства на боевое дежурство.

«Ключевое преимущество — подъем на высоту без спецтехники. Это труднодоступные места без подъездных путей: туда машина не пройдет, а БПЛА преодолеет препятствия и попадет в цель. Важно, что беспилотник работает на высотах, недоступных для автолестницы», — отметил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Свердловской области, полковник внутренней службы Егор Бухряков.

Испытания проходили в два этапа

В рамках первого этапа на аэродроме «Логиново» компания «Лаборатория будущего» совместно с другими предприятиями и ГУ МЧС России по Свердловской области отработали высотные полеты пожарных дронов. Беспилотники поднимались на высоту 60 и 100 м., где тушили условное возгорание с помощью пенного раствора. Специалисты продемонстрировали устойчивость беспилотных авиасистем, уверенное пилотирование на большой высоте и точное распыление огнетушащего вещества.

Второй этап прошел на строящейся высотке на улице Малышева в Екатеринбурге. Задачей дронов стала ликвидация условного пожара на высоте 50 м. Беспилотник выполнил взлет, зависание на заданной высоте и точную подачу огнетушащего вещества, подтвердив готовность к работе в условиях, максимально приближенных к реальным.

«В октябре 2025 г. мы находимся на стадии проработки технологии высотного пожаротушения и спасения людей с представителями регионального и центрального аппаратов МЧС. Активно обсуждается вопрос дальнейшего внедрения дронов-спасателей в практику российских пожарных подразделений», — отметил заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев.

«Лаборатория будущего» ГУ МЧС России по Свердловской области

«Лаборатория будущего» – российская компания, разработчик БПЛА и роботизированных комплексов для энергетики, промышленности и спасения людей. С 2011 г. специализируется на производстве дронов и роботизированных комплексов. Инженеры в 2025 г. внедряют решения для энергетики, промышленности, логистики, природоохраны, МЧС и медицины катастроф, объединяя технологии беспилотной авиации, робототехники, искусственного интеллекта (ИИ) и специализированного программного обеспечения (ПО).

Развитие технологий пожаротушения

Профессиональные производители дронов, специализирующийся на сельскохозяйственных дронах, транспортных, пожарных, уборочных и инспекционных расширяют границы технологий БПЛА. Компании-разработчики активно предоставляют решения в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для реагирования на чрезвычайные ситуации, ликвидацию последствий стихийных бедствий и промышленного применения.

Эта успешная демонстрация не только подтверждает зрелость российской технологии пожаротушения с использованием БПЛА, но и подчеркивает преобразующую роль дронов в общественной безопасности. Благодаря постоянным инновациям российские разработчики находится на переднем крае формирования будущего интеллектуальных решений по реагированию на чрезвычайные ситуации во всем мире.