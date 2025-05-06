Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» с серверным оборудованием Qtech

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС», являющийся подразделением ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), и производитель ИТ-оборудования Qtech успешно протестировали на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9.5» и сервер Qtech QSRV-270812-P-R_49. Такая интеграция дает клиентам инструменты для цифровизации и способствует независимости российского рынка от зарубежных ИТ-решений.

Тестирование совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9.5» и сервера Qtech QSRV-270812-P-R_49 подтвердило стабильную работу всех ключевых компонентов, включая сетевые адаптеры, видеоадаптер и RAID-контроллер. Это обеспечит пользователям плавный переход на российские программные и аппаратные решения — без потери функциональности и с минимальными рисками, связанными со сложностями с поставками.

Серверы линейки Qtech QSRV-270812-P-R, прошедшие тестирование с ОС «МСВСфера» 9, — это высокопроизводительные и надежные серверы российского производства в корпусе 2U на базе двух процессоров Intel Xeon Scalable 3rd. Они универсальны и предназначены для использования малыми, средними и крупными корпоративными и государственными компаниями, такими как Федеральная налоговая служба, «Магнит», «Северсталь» и другими. Могут применяться в любых сценариях: локальные файловые сервисы, обработка клиентских запросов высокой интенсивности, терминальные сервисы и др.

Благодаря такому партнерству клиенты получат оперативную поддержку ИТ-продуктов напрямую от отечественных разработчиков. Это особенно важно для госсектора, финансовой сферы и телекоммуникаций, где на первом месте стоят безопасность, надежность и бесперебойная работа.

Операционная система «МСВСфера 9» — альтернатива зарубежным ОС уровня Enterprise Linux. Совместима с разработанным для таких операционных систем ПО и помогает российским компаниям решать задачи импортозамещения. Семейство ОС «МСВСфера» включено в реестр российского ПО, а отдельные версии сертифицированы ФСТЭК.

Qtech — российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве сетевого, телекоммуникационного и ИТ-оборудования для операторов связи, государственных структур и корпоративных сетей. За годы работы под брендом Qtech на рынок выведено более 200 линеек техники. Оборудование Qtech внесено в реестр Минпромторга и в реестр отечественных производителей «Ростелекома», а программные решения — в реестр Минцифры.

«Для нас важно, чтобы заказчики получали не просто оборудование, а готовую экосистему: предсказуемую, защищенную от внешних рисков и поддерживаемую локальными разработчиками. Это и есть технологический суверенитет в действии — когда каждый элемент, от процессора до операционной системы, работает как часы и соответствует требованиям регуляторов. Только вместе мы можем предложить рынку полноценную альтернативу импортным решениям», — сказал Михаил Порошин, менеджер по развитию бизнеса Qtech.

«Каждая успешная интеграция пополняет копилку российских технологических побед. Мы создаем экосистему, где безопасность, стабильность и независимость от зарубежных вендоров становятся нормой. Теперь переход на отечественные решения означает не компромисс, а уверенность: полную функциональность, защиту от санкционных рисков и своевременную поддержку "здесь и сейчас"», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».