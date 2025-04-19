Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства

В Чукотском автономном округе стартовал этап активного строительства Баимского горнообогатительного комбината (Баимского ГОКа). Это первый в России ГОК с применением беспилотных технологий и интернета вещей при добыче медной руды. С ходом строительства Баимского ГОКа ознакомился заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России, председатель Наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко во время своей рабочей поездки по объектам промышленного развития Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительства России.

Комбинат возводят на территории Баимской рудной зоны, которая десятилетиями не разрабатывалась из-за сложных климатических условий, отсутствия инфраструктуры и технологий. Финансовую поддержку проекту оказывает государственная корпорация ВЭБ.РФ и синдикат коммерческих банков в рамках Фабрики проектного финансирования. Общий объем инвестиций превысит 1,1 трлн руб.

«Баимский ГОК представляет собой сложный и крайне капиталоемкий проект. Его реализацию осложняют объективные факторы: полное отсутствие инфраструктуры, полярный климат и значительная удаленность от промышленных центров. В этой связи системное участие государства становится обязательным условием для реализации проекта. Ключевую роль в его финансировании играет ВЭБ.РФ. Это пример того, как бизнес и государство вместе решают стратегические задачи и добиваются результата даже там, где раньше это казалось невозможным», – сказал Дмитрий Григоренко.

При строительстве Баимского ГОКа применяются передовые технологии. В частности, под управлением интеллектуальной системы будут работать беспилотные карьерные самосвалы и буровые машины. Система в режиме реального времени анализирует рабочее пространство, передает данные в центральный диспетчерский пункт, где специальные алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют производственные процессы и маршруты техники. Впервые в медной отрасли будет использована технология прямой флотации, которая позволяет более эффективно перерабатывать руду, снижать отходы и потребление ресурсов. Такой подход обеспечивает высокую результативность, производственную безопасность и экологичность.

Дмитрий Григоренко подчеркнул, что Баимский проект не ограничивается строительством отдельного объекта, а предусматривает создание с нуля всей необходимой инфраструктуры для работы комбината – от автодорог, порта и энергокомплекса до жилого района.

Завершено строительство ключевых внутренних инфраструктурных объектов: взлетно-посадочной площадки, топливохранилища, линии электропередачи 110 кВ с подстанцией, внутриплощадочных дорог, первой очереди вахтового городка на 1,2 тыс. человек, транспортного центра в Билибино. Продолжается строительство внешних объектов инфраструктуры: порта Чаун, а также дороги и линии электропередач протяженностью более 400 км до месторождения.

«Баимский ГОК – уникальный по масштабу и эффектам проект. Он является самым крупным проектом, реализованным при участии ВЭБ.РФ и коммерческих банков в рамках Фабрики проектного финансирования. Механизмы господдержки, а также компетенции ВЭБ.РФ и банков-партнёров позволили повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки кредитования и распределить риски между участниками проекта», – сказал Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

Промышленная эксплуатация Баимского ГОКа начнется с 2029 г. Проектная мощность комбината – около 70 млн медной руды в год.

Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 г. на Восточном экономическом форуме дал Президент России Владимир Путин. В 2021 г. Правительство утвердило «дорожную карту» реализации проекта, обеспечив комплексное сопровождение на федеральном уровне.

Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 г.

Поддержка на региональном уровне включает налоговые льготы и упрощенные административные процедуры в рамках преференциального режима ТОР «Чукотка».

«Мы перешли от стадии проектирования к активному строительству. Объем инвестиций превысит 1,1 трлн руб., из которых более 260 млрд уже освоены. Для нас важно, что федеральные институты и органы власти, оказывающие поддержку, видят высокий темп нашей работы в суровых условиях Крайнего Севера. Поддержка ВЭБ.РФ, в частности, – это не просто финансирование, а доверие к нашей стратегии, профессионализму команды и долгосрочному потенциалу проекта», – сказал Георгий Фотин, генеральный директор ООО «УК Баимская».

Визит на Баимский ГОК состоялся при участии заместителя руководителя Администрации Президента России Максима Орешкина, заместителя председателя Правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Чукотского АО Владислава Кузнецова.