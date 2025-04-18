«Сигналтек» выпустил серверные платформы на процессорах 5-го поколения

Компания «Сигналтек» разработала и запустила производство серверов нового поколения. Высокопроизводительный сервер с поддержкой двух процессоров Intel® 4th/5th Gen Xeon® Scalable Processors в компактном 1U корпусе применяется в качестве сервера граничных вычислений, платформы для решений информационной безопасности, в том числе DPI и NGFW, а также в телеком индустрии, где требуется высокая пропускная способность, а место в стойке особенно ценно. Об этом CNews сообщили представители «Сигналтек».

Ключевыми особенностями серверных платформ «Сигналтек» являются высокая производительность, широкие возможности по расширению: 4 х PCI-E x16, 3 x ОСP 3.0, DDR5 до 4ТБ, оптимальное соотношение функциональности и стоимости.

Платформа является инновационным решением собственной разработки с производством на территории Российской Федерации аппаратной и программной части. В настоящее время идет процесс включения сервера в реестр Минпромторга России.