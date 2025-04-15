CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«ПМХ-Инфотех» реализовал переход компании «Промсорт» на российское ПО

«ПМХ-Инфотех» завершил проект перехода информационных систем предприятий «Промсорт-Калуга», «Промсорт-Урал» и «Промсорт-Метиз» в инфраструктуру группы «Промсорт». На выполнение задачи потребовалось менее одного года. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Для реализации проекта специалисты компании полностью пересмотрели информационную схему работы предприятий, после чего приняли решение отказаться от привычной интеграции SAP с MES в пользу отечественной «». Также «ПМХ-Инфотех» разработал новые алгоритмы взаимодействия предприятий группы «Промсорт» с Торговым домом «Тула-Сталь», который реализует продукцию компании.

Результатом работы стали синхронизация процесса закупок в «1С:УХ» и «1С:ERP», интеграция производственных данных из MES-систем, адаптация НСИ, а также внедрение и настройка «1С:УАТ» и «1С:МДМ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion

Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости»

«Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными

Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153