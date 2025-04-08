Подтверждена совместимость «Протей-MCPTT» с «Ред ОС М»

Компании «НТЦ Протей» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы приложения для обеспечения профессиональной радиосвязи «Протей-MCPTT» в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М». Использование этих решений открывает возможности для реализации задач промышленных предприятий и экстренных служб. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ Протей».

Тестирование совместимости ПО MCPTT с «Ред ОС М» было проведено в лаборатории «Протей» на терминалах двух типов: планшетном компьютере и мобильном телефоне. Компания «РЕД СОФТ» предоставила терминалы с установленной мобильной операционной системой и контролировала проведение стендовых испытаний. Инженеры «НТЦ Протей» проводили тесты в соответствии с согласованной сторонами методикой испытаний.

В ходе тестирования были проведены проверки корректности и функционирования ПО MCPTT в среде «Ред ОС М». Групповые, индивидуальные, полудуплексные аудио- и видеовызовы, передача сообщений и уведомлений проходили в соответствии со стандартом MCPTT (3GPP TS 22.179). Проблем в работе и взаимодействии приложения и мобильной операционной системы не обнаружено.

Таким образом, «Протей-MCPTT» полностью совместим с «Ред ОС М», что подтверждается соответствующим сертификатом. Совместное решение может быть рекомендовано к применению на объектах промышленной инфраструктуры для нужд экстренных служб и ведомств благодаря высокому уровню надежности.

Программное приложение MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) разработки «НТЦ Протей» позволяет организовать полноценную радиосвязь между абонентами на базе существующей инфраструктуры сетей 4G/5G. Оно является современной заменой существующим стандартам профессиональной радиосвязи (TETRA, DMR, APCO 25) и может работать с любыми устройствами, поддерживающими стандарты MCPTT. Установленное на терминалы приложение обеспечивает обработку групповых и индивидуальных вызовов, поддерживает экстренные вызовы, в том числе широковещательные, и обеспечивает приоритизацию вызовов и трафика.