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Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской ОС «Альт»

«Базальт СПО» и «СДИ Софт», российские разработчики ПО, подтвердили совместимость ОС «Альт Сервер 10» и системы технического учета «СДИ Базис».

«Альт Сервер» — ОС с функциональностью для построения корпоративной инфраструктуры, позволяет использовать разнообразное периферийное оборудование. Включает решение «Альт Домен», обеспечивающее централизованное управление компьютерами и пользователями с ОС на ядре Linux и Windows по единым правилам.

«СДИ Базис» — российский программный продукт для технического учета инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОДов и связи, а также служб ИТ. «СДИ Базис» спроектирован и разработан с учетом особенностей и требований российских компаний и организаций.

«Мы уверены, что совместимость «СДИ Базис» с операционной системой «Альт Сервер» значительно повысит надежность и безопасность процессов учета и управления инфраструктурой для наших заказчиков, — сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор компании «СДИ Софт».

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