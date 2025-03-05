Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант»

«Система безопасных коммуникаций» (СБК) и ГК Applite сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость операционной системы «Атлант» релиз Alcyone и платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.39.

В ходе испытаний проверены установка и первичная настройка CommuniGate Pro в среде ОС «Атлант», а также доступность всех функций платформы: создание и добавление пароля пользователя, работоспособность вкладок веб-интерфейса администратора, проверка входа пользователя в веб-интерфейс и корректность работы CommuniGate Pro через веб-интерфейс, отправление и получение e-mail, добавление контактов, VoIP-звонки, работа с календарём. Результаты испытаний официально зафиксированы сертификатом.

«Доказанная испытаниями совместимость с операционной системой «Атлант» расширяет число пользователей, которым доступен CommuniGate Pro. Надеемся на дальнейшее плодотворное партнёрство с компанией, готовы обеспечить техническую поддержку, необходимую для эффективной эксплуатации нашего продукта, – сказал генеральный директор СБК Дмитрий Старовойтов.

«Практическое подтверждение совместимости наших ИТ-продуктов позволит не только обеспечить комплексный подход в импортозамещении разных классов программного обеспечения для многих компаний и корпораций, но и качественно ускорить процесс имплементации и масштабирования важных для пользователей бизнес-сервисов, таких как средства информационного обмена, корпоративная электронная почта, видео-конференцсвязь, мессенджеры, календари и многое другое», – сказал директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.

CommuniGate Pro – платформа универсальных коммуникаций, обеспечивающая корпоративным пользователям в одном программном продукте все виды информационного обмена: защищенную электронную почту, мессенджер, VoIP, ВКС, средства организации кол-центров и координации совместной работы. Решение внесено в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Обладает сертификатом ФСТЭК РФ по 5 уровню доверия. Разработка продукта ведется с 1998 г., общее число учётных записей, зарегистрированных за это время, достигло 135 млн.

ОС «Атлант» – отечественная операционная система, внесена в Единый реестр российского ПО Минцифры России в 2020 г. За счет запатентованной технологии сборки ОС на стороне конечного устройства (АРМ, сервер) обеспечивает гарантированное управление сетью АРМ через веб-интерфейс системы управления без использования пакетного способа распространения ПО, снижая затраты на эксплуатацию и поддержку ИТ-инфраструктуры.