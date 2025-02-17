В Directum Projects можно создавать команды и назначать типовые ресурсы

В новом релизе Directum Projects появилось больше возможностей для эффективного управления проектами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Теперь в системе можно объединять сотрудников разных подразделений в одну команду: выбрать основных и дополнительных участников, включить производственные ресурсы и указать процент участия каждого сотрудника; быстро настроить доступ к объектам системы; отправлять задания сразу всем задействованным специалистам; закрепить за командой основную Agile-доску и область знаний.

Загрузку ресурсов можно планировать в разрезе команд — это упрощает коммуникацию и сам рабочий процесс.

При предварительном планировании в качестве ресурса на проект удобно назначить команду. Позже, когда нужно выбрать конкретных исполнителей, можно быстро перераспределить эту трудоемкость между участниками.

Затраты на привлечение команды рассчитываются на основе стандартной ставки. Она «подсчитывается» системой как средняя ставка всех участников команды или указывается вручную. При этом поддерживается несколько видов ставки.

В новой версии реализован еще один подход к предварительному планированию — типовой ресурс. Он включает в себя сотрудников определенной специализации и уровня квалификации или технику с подходящими характеристиками. Например, «Senior-программист», «Инженер 1 категории», «Автокран 20 тонн».

Как и команду, типовой ресурс можно назначать на этапы проекта на ранней стадии планирования. При распределении трудоемкости система предложит подходящие доступные ресурсы с учетом указанных параметров.

Поможет Directum Projects и при анализе здоровья проекта, программы или портфеля. Система будет сигнализировать о проблемах, если сроки, затраты и трудоемкость существенно отклонились от плановых значений. Диапазоны задаются для разных видов проектов при настройке показателей эффективности.

Для команд, которые используют Agile-доски, тоже появилось обновление — иерархическая структура тикетов. С ее помощью можно посмотреть связи между задачами разного уровня в едином списке, не открывая карточки отдельных тикетов. Благодаря этому руководитель может понять контекст каждой задачи и определить ее место в общей структуре работ.

Быстро найти статьи «Базы знаний» по нужной тематике участники команды смогут при помощи меток — например, «Маркетинг», «Разработка», «Версия 3.2.».

«Чтобы пользователям было комфортнее работать в Directum Projects, мы собираем обратную связь от клиентов и вносим их предложения в систему. Одна из важнейших новинок последней версии — возможность планировать проекты как от команд, так и от типовых ресурсов. Это экономит самый важный ресурс — ваше время», — Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects.