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Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

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Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

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Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Программно-аппаратные комплексы», «Информационная безопасность» и «Искусственные интеллект и большие данные».

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В прошлые годы участниками CNews FORUM Кейсы были Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства; Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «СИБУР»; Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России»; Светлана Соловьева, директор по цифровой трансформации «Юнилевер Русь»; Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии «НИТУ МИСИС»; Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий «Группы Илим»; Денис Сологуб, заместитель генерального директора — директор по ИТ и цифровой трансформации «УК Транспортное машиностроение»; Вадим Григоренко, управляющий директор Россельхозбанка; Сергей Меркулов, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации «Агроэко»; Ольга Чебунина, вице-президент по инновациям управляющей компании «Дамате»; Андрей Щеверов, и. о. директора Департамента цифровой трансформации Счетной Палаты России; Олег Кусеров, заместитель председателя правления по информационной безопасности «НКО АО НРД»; Алексей Флоринский, генеральный директор SimbirSoft; Михаил Кудашев, CIO Sokolov. Александр Попушой, IT-директор «МЗПС Карат»; Максим Лобанов, директор по ИТ «ГК Восток-Сервис»; Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям «Уральский Завод Гражданской Авиации»; Георгий Старостин, директор по информационной безопасности «Согаз».

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На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.

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В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично
Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Лучше не заниматься пилотированием множества решений самостоятельно, а обратиться к интегратору Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Лучше не заниматься пилотированием множества решений самостоятельно, а обратиться к интегратору
Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Чтобы обеспечить работу с данными, надо использовать самые инновационные решения и гиперскейлеры Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Чтобы обеспечить работу с данными, надо использовать самые инновационные решения и гиперскейлеры
Андрей Врацкий, CEO eXpress: Скоро все, что сегодня доступно на корпоративном компьютере, будет в супераппе Андрей Врацкий, CEO eXpress: Скоро все, что сегодня доступно на корпоративном компьютере, будет в супераппе
Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Ситуационный центр — это комплекс, включающий в себя инженерно-техническое сооружение, людей и ИТ-инструменты Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Ситуационный центр — это комплекс, включающий в себя инженерно-техническое сооружение, людей и ИТ-инструменты
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: За 24 года работы на этом рынке мы выросли в 655 раз по функционалу Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «»: За 24 года работы на этом рынке мы выросли в 655 раз по функционалу
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: В целом я наблюдаю сдержанный оптимизм на рынке: в моем понимании сейчас все происходит очень органично

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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