Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Компании с госучастием второй год подряд по статистике закупают меньше российских ПО и «железа». Если в 2023 г. такие компании потратили на закупки 152,6 млрд руб., то по итогам 2024 г. — 141,52 млрд руб. Более чем на 10 млрд руб. меньше. Госкомпании и ведомства, напротив, стали больше закупать ИТ-продукции.

Объем закупок за 2024 год

Как стало известно CNews, объем закупок ПО компаний с госучастием (регулируется 223-ФЗ) по итогам 2024 г. снизился на 13,3% до 68,81 млрд руб., а ИТ-оборудования — до 72,71 млрд руб., что на 0,7% ниже, чем в 2023 г. Это следует из аналитики центра Right line.

Всего количество закупок софта и лицензий по 223-ФЗ составило 10687 (выросло на 2%), «железа» — 24709, что на 3% выше, чем в 2023 г. В денежном выражении объем ИТ-закупок «железа» и ПО составил 141,52 млрд руб. (снижение на 7,2% по сравнению с 2023 г.).

Иная ситуация с закупками госструктур и ведомств (регулируется 44-ФЗ). По итогам 2024 г. объем закупок ПО в денежном выражении вырос на 12,5%, а оборудования — на 14,6%, и составил 152,57 млрд руб. и 161,62 млрд руб. соответственно.

По 44-ФЗ объем закупок за 2024 г. в сфере информационных технологий составил 314,19 млрд руб., что на 13,5% выше, чем за 2023 г. Всего было размещено 93455 закупок — на 14,4% выше, чем в 2023 г.

© valphoto / Фотобанк Фотодженика Закупки ИТ-оборудования и ПО госкомпаниями сократились

В 2024 году количество госзакупок программного обеспечения и лицензий по 44-ФЗ выросло на 6,7% (по сравнению с 2023 годом) и составило 21495, а закупки компьютеров и периферийного оборудования выросли на 16,9% и составили 72114.

44-ФЗ регулирует государственные закупки компаний, которые полностью принадлежат государству, а 223-ФЗ – закупки организаций с госучастием, где доля государства равна минимум 50%.

В чем причина

«Рост закупок госкомпаниями объясняется расширением количества и объема проектов по цифровизации госорганов, — рассказал CNews Кирилл Семион, генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом».

Снижение же закупок «железа» компаниями с госучастием носит технический характер и объясняется двумя причинами - ростом стоимости оборудования и увеличением сроков его поставки, поясняет Семион.

«Рост объема закупок госструктурами говорит об изменении отношения российских заказчиков к локальному производству, — рассказал CNews Сергей Трюхан, коммерческий директор производителя электроники Fplus. — Если в 2023 мы еще видели эффект подхода «покупаем отечественное, чтобы выполнить поставленный KPI», то в 2024 уровень крупным российским вендорам удалось сбалансировать портфель решений в соответствии с ожиданиями заказчика, что повысило уровень доверия к российскому продукту».



Регионы и методика подсчета

В число регионов с наибольшим объемом госзакупок ИТ в рамках 44-ФЗ вошли: Москва, Санкт-Петербург, Калужская область, Московская область, Ярославская область, Новосибирская область, Свердловская область, Ленинградская область, Нижегородская область, Краснодарский край.

По 223-ФЗ – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Чувашская Республика, Свердловская область, Красноярский край, Республика Башкортостан, Нижегородская область.

В отчете учитывалась начальная максимальная цена контрактов, установленная в тендерах, опубликованных в открытом доступе на портале госзакупок. При этом следует понимать, что какая-то доля закупок могла просто не состояться, а начальная цена многих договоров — снизиться. В расчет брались компьютеры и периферийное оборудование, ПО и услуги по его тестированию и разработке.

Скрытые закупки

Как писал CNews в феврале 2024 г., по итогам 2023 г. объем государственных закупок в сфере ИТ в рамках 223-ФЗ снизился на 19,3% по сравнению с 2022 г. и составил 152,6 млрд руб. А в рамках 44-ФЗ, аналогично, упал на 7,9% и составил 276,75 млрд руб.

Тогда эксперты связывали падение госзакупок с тем, что часть из них была скрыта.