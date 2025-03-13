Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Российский военный концерн «Алмаз-Антей» заморозил гражданский проект по выпуску электрических кроссоверов е-Neva. Его предприятия загружены военными заказами.



Запуск производства отменяется

Проект концерна ВКО «Алмаз-Антей» по запуску в 2026 г. в производство электрического кроссовера е-Neva заморожен, пишет «Коммерсант» со слов своих источников.

Кроссовер планировалось выпускать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. В Минпромторге сказали изданию, что e-Neva пока находится на стадии концепта.

Разработка велась специалистами Обуховского завода, входящего в концерн ВКО «Алмаз-Антей». Электромобиль представлял собой кроссовер длиной 4,5 м, максимальная скорость — 197 км в час, заявленный пробег на одном заряде — 463 км. В 2022 г. его презентовали первому вице-премьеру Денису Мантурову, а в 2023 г. — Владимиру Путину.

usertrmk на Freepik В 2026 г. планировалось запустить конвейер для производства российского электрического кроссовера от военного концерна «Алмаз-Антей».

В декабре 2021 г. стало известно, что крупный военный концерн «Алмаз-Антей» подал заявку в Роспатент с изображениями будущего транспортного средства, подписанная как «электромобиль класса “внедорожник”». «Алмаз-Антей» специализируется на выпуске военной техники, в частности, систем ПВО и ПРО, и на 100% принадлежит государству. В его распоряжении есть несколько гражданских разработок, но это всегда бывшие устройства военного назначения. К таковым относятся, помимо прочего, автоматизированные системы управления воздушным движением «Вега», «Синтез» и «Топаз».

Причины заморозки

Один из источников издания рассказал, что изначально концерн взялся за разработку электромобиля, чтобы нарастить долю гражданской продукции в соответствии с поручениями российских властей. В 2024 г. Мантуров заявлял, что «Алмаз-Антей» продолжает разработку е-Neva и планы по серийному производству в 2026 г. в силе, хоть концерн и «перегружен основными задачами».

Сейчас у концерна нет ни собственных средств, ни компетенций для реализации такого проекта, сказал один из собеседников газеты, а еще несколько отметили, что «Алмаз-Антей» просил финансирования, но получил отказ.

Еще один источник обратил внимание на то, что бывший завод Toyota перешел под управление «Алмаз-Антея» в апреле 2023 г., но сделка по передаче актива так и не состоялась и завод остался за подведомственным Минпромторгу ФГУП НАМИ.

На заводе в Шушарах власти планируют выпускать автомобили Aurus. «Когда завод отдали под проекты "Ауруса", все разработки по e-Neva окончательно схлопнулись»,— отметил осведомленный собеседник издания.

«В случае более глубокой проработки возможностей его выхода на индустриальную стадию Минпромторг готов рассмотреть варианты дальнейшего развития проекта, в том числе в части подбора производственной площадки», — заверили издание в министерстве.

Однако опрошенные «Коммерсантом» аналитики считают, что сейчас не лучшее время для выхода на рынок с собственным электромобилем. Темпы роста продаж электромобилей в России замедлились: доля электрокаров в общем объеме реализации новых легковых машин снизилась с 1,3% в 2023 г. до 1,1% в 2024 г.

На данный момент выпускаемые в России электрокары — это липецкий Evolute, модель 3e завода «Москвич», «Амберавто» калининградского «Автотора».

Электрокар как у Илона Маска

В 2021 г. CNews писал, что при создании дизайна е-Neva его разработчики явно вдохновлялись идеями Илона Маска (Elon Musk), реализованными в его бюджетном седане Tesla Model 3. В частности, это большой сенсорный дисплей на передней панели, расположенный горизонтально. В е-Neva он находится примерно на одном уровне с панелью приборов и имеет диагональ 15 дюймов, как в современных ноутбуках.

Судя по предоставленным концерном рендерам, роль приборной панели в е-Neva должен был выполнять еще один дисплей, имеющий вытянутую форму и ландшафтное расположение. Как и в случае с центральным тачскрином, он обладает широкими рамками, как экран Android-планшетов начального уровня.