Подтверждена совместимость СУБД Platform V Pangolin DB с системой бизнес-аналитики Luxms BI

В результате двухстороннего тестирования продуктов компаний была подтверждена корректность работы решений. Их совместное применение позволит российским компаниям обеспечить надежный технологический стек для управления бизнес-процессами.

Luxms BI облегчает ежедневную работу с информацией с помощью широкого набора средств для анализа и визуального контроля данных, помогая принимать обоснованные управленческие решения. При этом СУБД Platform V Pangolin DB обеспечивает безопасность хранимой информации (решение сертифицировано по 4 уровню доверия ФСТЭК) и быстродействие системы.

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin DB успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

Luxms BI — российская аналитическая платформа, которая сочетает высокую производительность, надежность и удобство работы с большими объемами данных. Архитектура и функциональные возможности Luxms BI обеспечивают поддержку принятия решений на всех уровнях управления.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Совместимость российских программных продуктов является одним из ключевых условий для реализации программ импортозамещения. Использование продуктов Luxms BI и Platform V Pangolin DB открывает перед российскими компаниями возможности для масштабирования систем с сохранением необходимого уровня безопасности данных, а также позволяет построить стабильный и надежный технологический стек для решения аналитических задач».

Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms, отметил: «Совместимость платформы Luxms BI с Platform V Pangolin DB — это важный шаг, обеспечивающий гибкость для наших клиентов. Компании получают надежный инструмент для работы с большими объемами данных и решения широкого спектра аналитических задач. Это особенно актуально в рамках реализации программ импортозамещения и повышения технологической независимости».

Оба продукта зарегистрированы в реестре российского ПО, что делает их полностью адаптированными для задач импортозамещения, а также гарантирует высокую надежность и производительность. Кроме того, СУБД Platform V Pangolin DB сертифицирована по 4 уровню доверия ФСТЭК России и имеет важные доработки в области информационной безопасности, что позволяет использовать решение в объектах критической информационной инфраструктуры.