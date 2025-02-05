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Nexign получила сертификат совместимости low-code-платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с «Ред ОС»

Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign («Нэксайн») и разработчик программного обеспечения компания «Ред Софт» подтвердили совместимость Nexign Data Integrator и операционной системы «Ред ОС». Тестирования, проведенные экспертами компаний, подтвердили, что платформа Nexign Data Integrator корректно работает на базе операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Теперь пользователям системы доступен весь функционал решения от Nexign.

Nexign Data Integrator — это высокопроизводительная low-code-платформа, которая собирает и обрабатывает данные из разнородных источников и передает их в другие системы. Она позволяет определять и отслеживать изменения в данных, выявлять несоответствие информации в разных системах и автоматически ее корректировать. Nexign Data Integrator может полностью заменить такие зарубежные аналоги как Oracle Golden Gate и IBM InfoSphere DataStage.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ. Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. Так, в актуальных версиях дистрибутивов «Ред ОС» 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г. Пользователям доступен удобный интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения. В состав «Ред ОС» входит богатый набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки и отладки.

«Количество ИТ-систем, устройств и их пользователей постоянно растет, а, следовательно, увеличивается и объем данных. Работа с информацией становится сложнее и дороже, и на рынке наблюдается высокий спрос на решения для эффективного управления качеством данных, такие как Nexign Data Integrator. С помощью нашей платформы пользователи «Ред ОС» смогут повысить прозрачность работы с данными, снизить затраты на их интеграцию, а также ускорить процесс принятия бизнес-решений», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

«Процесс работы с данными должен быть удобным и доступным. Важно не только предоставить пользователю качественный инструмент для аналитики и настройки процессов, но и позаботиться о периоде адаптации к данному решению. Обучиться работать с Nexign Data Integrator можно быстро, как и освоиться с нашей операционной системой «Ред ОС». А совместное внедрение данных разработок поможет быстро перейти на отечественные решения, предлагающие актуальный и востребованный функционал», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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