СЭД Documino совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE

«АйДи – Технологии управления», системный интегратор и ИТ-разработчик, и «Группа Астра» объявили об успешном завершении испытаний совместимости системы электронного документооборота Documino с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE. Работоспособность софтверного стека подтверждают сертификаты №26405/2024 и №26027/2024, выданные в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Итоги тестирования СЭД Documino в среде Astra Linux и в связке с Tantor SE 16.2.1 свидетельствуют о ее стабильной работе в защищенном контуре. Интеграция этих трех ИТ-продуктов обеспечит бесперебойный обмен информацией между системами и упростит процессы управления данными, что особенно востребовано в крупных холдинговых структурах, стремящихся к полному импортозамещению. В результате заказчики смогут повысить уровень независимости от иностранных технологий и поставщиков – на сегодня это один из наиболее важных факторов при выборе ПО для эффективного электронного документооборота.

ECM-платформа Documino, собственная разработка «АйДи – Технологии управления», предлагает функциональность для управления документацией и бизнес-процессами, включая проведение закупок, ведение проектно-сметной деятельности, организацию совещаний и др. Documino ориентирована на потребности крупных, в том числе географически распределенных предприятий, поэтому обеспечивает масштабируемое хранилище документов без ограничения количества пользователей.

СУБД Tantor предназначена для широкого спектра задач, связанных с обеспечением долгосрочной и корректной работы размещенных в ИТ-ландшафте заказчика БД на базе PostgreSQL. Ее применение упрощает ежедневную работу персонала, снижает эксплуатационные расходы и повышает степень непрерывности процессов.