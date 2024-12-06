Инферит Облако» (ГК Softline) предоставил вычислительные мощности компании CGF — крупнейшей в России студии визуальных эффектов

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) предоставил 20 высокопроизводительных серверов «Инферит Техника» для компании CGF — одной из крупнейших студий визуальных эффектов в стране. Студия получила дополнительные ресурсы, необходимые для реализации крупного проекта в условиях сжатых сроков. Развертывание и сдача в аренду вычислительных мощностей соответствует стратегическим приоритетам ГК Softline по развитию ИТ-услуг и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Студия CGF создает графику для полнометражных фильмов, анимации и другого медийного контента. Сегодня обработка комплексных визуальных эффектов предъявляет высокие требования к вычислительным ресурсам, поэтому студия работает с собственной ИТ-инфраструктурой. Однако существующих мощностей не всегда хватает — для некоторых проектов трудно прогнозировать нужный объем ресурсов.

Для одного из проектов CGF искала серверы на короткий срок: два месяца. Конфигурация специфичная, но стандартная для студии: процессор Intel Xeon Gold 6226R, 64 ядра, 128 Гб RAM.

CGF сформулировала следующие требования: аренда 20 серверов с заданной конфигурацией; размещение на собственной площадке для снижения сетевой задержки; возврат серверов поставщику после завершения проекта.

Озвученные требования выполнил только провайдер «Инферит Облако». В рамках договора провайдер предоставил серверы производства «Инферит Техника». Специалисты компании установили и настроили оборудование на площадке заказчика, а после завершения проекта серверы вернут провайдеру.

«Мы получили специфичный запрос, удовлетворить который могло очень небольшое количество провайдеров, так как студия использует достаточно редкую конфигурацию серверов. Как правило, подобное оборудование не сдается в аренду на несколько месяцев. Однако для нас требования заказчика не стали проблемой. Команда блестяще справилась с задачей, и студия это оценила», — сказал технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Инферит Облако» — российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline). «Инферит Облако» построено на основе открытого ПО OpenStack для создания инфраструктуры публичных и частных облачных сервисов: инфраструктура как сервис (IaaS): миграция в «Инферит Облако», облачные серверы, приватный облачный сервер, резервное копирование и аварийное восстановление; частное облако; платформенные сервисы (PaaS): кластеры Kubernetes, объектное хранилище S3; оборудование в аренду: HaaS, Dedicated; размещение в ЦОД (Colocation); телеком услуги.

Инфраструктура платформы «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования «Инферит Техника», решениях по кибербезопасности и сетевой части. Платформа позволяет решить весь спектр инфраструктурных задач, включая импортозамещение. Возможность использовать платформу как в «частном» варианте на своей локации, так и в виде публичного облака, значительно упрощает реализацию гибридных облачных сценариев с распределением нагрузки между площадками.