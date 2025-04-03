Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Технический директор Microsoft заявил, что уже через пять лет 95% кода будет сгенерировано искусственным интеллектом. Он пояснил, что, хотя нейронные сети могут написать большую часть кода, суть разработки программного обеспечения — дизайн, архитектура и общее творческое направление — останется в руках человека. Кстати он не единственный технический лидер, который считает, что большую часть кодирования автоматизируют в ближайшие годы.

Мнение эксперта

Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott) сделал прогноз о будущем профессии программистов в подкасте 20VC британского венчурного инвестора Гарри Стеббингса (Harry Stebbings). Он заявил, что уже к 2030 г. 95% кода будет сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ).

Кевин Скотт пояснил, что, хотя ИИ-технологии могут написать большую часть кода, суть разработки программного обеспечения (ПО) — дизайн, архитектура и общее творческое направление — останется в руках человека. Он отметил это различие, пояснив: «Это не означает, что ИИ полностью возьмет на себя разработку ПО».

Технический директор Microsoft уверен в том, что роль разработчиков в создании софта останется значительной: «Я считаю, что наиболее важная и интересная часть работы над кодом по-прежнему будет зависеть от человека». «Код — это язык, на котором мы общаемся с компьютерами, и это необязательно навык как таковой, вещь в себе. Навык — это, скорее, умение придумывать нечто принципиально новое. Понимать, что заинтересует конечного пользователя», — сказал Скотт.

Программирование — это процесс создания компьютерных программ. Они нужны, чтобы облегчить привычные будничные или рабочие процессы. Например, чтобы не считать каждый раз в уме, хватит ли на мороженое, можно поручить эту задачу компьютеру. Программирование по сути помогает объяснить машине, что и в каком виде вы хотите получить в итоге. Язык программирования — это набор правил, уже с его помощью ИТ-разработчик описывает ту или иную команду, чтобы компьютер его понял и сделал то, что от него требуется.

Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт, ранее занимавший пост старшего вице-президента по инфраструктуре в LinkedIn, о чем в 2017 г. писал CNews. Как поясняется в пресс-релизе корпорации, введенная в штат Microsoft новая должность технического директора для него будет расширением полномочий в LinkedIn, где топ-менеджер фактически продолжит работу. Ранее в Microsoft уже назначались технические директоры, однако тогда эта должность вводилась лишь в отдельных департаментах корпорации. Кевин Скотт также будет заниматься стратегическими и комплексными инициативами для максимального взаимодействия между сотрудниками и клиентами корпорации.

В 2025 г. Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число входят настольные и сетевые операционные системы (ОС), серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в интернете и инструменты разработки. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков и совместимы с большинством ИТ-платформ персональных компьютеров.

Рост автоматизации кодирования

Технический директор Microsoft — не единственный лидер в технологической сфере, кто прогнозирует рост автоматизации кодирования в ближайшие годы. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) ранее заявил, что через 3–6 месяцев ИИ-технологии будет писать 90% кода.

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), в свою очередь, предположил, что к концу 2025 г. ИТ-инструменты с ИИ достигнут уровня инженера среднего уровня.

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) отметил, что в долгосрочной перспективе ИИ, разрабатываемый его ИТ-компанией OpenAI, может существенно сократить рынок труда. Он подчеркнул, что уже в марте 2025 г. происходят заметные изменения.

1 апреля 2025 г. основатель и генеральный директор Inmobi Навин Тевари (Naveen Tewari) предостерегает технических специалистов, говоря, что его компания достигнет 80% автоматизации в программном кодировании к концу 2025 г., что приведет к потере рабочих мест для инженеров-программистов в ее штате. Тевари настоятельно призвал профессионалов к самообновлению, заявив, что ИИ в первую очередь придет на узкоспециализированные рабочие места. «Обновляйтесь сами, не просите меня вас обновлять. Потому что это выживание. Мир под вами меняется», — сказал он, имея в виду сотрудников.

В начале апреля 2025 г. руководство шведской финтех-компании Klarna объявило о прекращении найма сотрудников из-за прогресса в области ИИ-технологий. Представители Salesforce заявили о том, что в 2025 г. не будет набирать новых ИТ-инженеров.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как развивается эта технология, какие возможности она открывает и как может трансформироваться в ближайшие годы. ИИ-технологии с каждым днем все умнее и умнее. ИИ не просто генерирует тексты, изображения и видео, но и становится эмерджентным, обретая в процессе своего развития новые свойства. Греф отметил, что ИИ стал технологией №1 в ХХI веке. Ни одна технология еще не развивалась с такой скоростью.

Анализ METR Evaluations подтверждает, что способности ИИ-систем к выполнению задач стремительно растут. Продолжительность автономной работы ИИ удваивается каждые семь месяцев, и к 2027 г. ИТ-системы с ИИ смогут выполнять задачи в течение восьмичасового рабочего дня с 50% вероятностью успеха.

В конце 2024 г. CNews уведомлял, что в США с 2020 по 2025 г. резко сократилось количество открытых вакансий программистов. Согласно статистике американской ИТ-ассоциации CompTIA, за отчетный период из стало на 57% меньше. За последние три с половиной года с момента выхода Copilot, самого известного в мире ассистента программиста, он и подобные ему ИТ-сервисы заметно продвинулись в своем развитии.

Опыт важнее

Как сообщили на CNews представители компании «Девелоника» (занимается разработкой ПО, входит в ГК Softline), спрос в 2024 г. на опытных разработчиков в России действительно большой, особенно на ИТ-специалистов уровня от мидла и выше». «Это связано с множеством курсов разного качества и методов подачи материала. Сейчас эти курсы менее популярны, но в пиковый период миллионы людей стремились войти в ИТ, где легко, интересно и платят много. На фоне ажиотажа появилось множество курсов, обещающих дипломы, работу и зарплату от 80 тыс. руб., утверждающих, что выпускники сразу станут мидл-специалистами или, как минимум, уверенными джунами.

«В итоге мы получили множество выпускников этих курсов, с одинаковыми знаниями и портфолио, но без фундаментальных знаний. Эти выпускники уверены, что они уже ИТ-специалисты, и нужны ИТ-компаниям как воздух, – добавили в «Девелонике». – Однако их подготовка и работы в портфолио, которые они считают козырем, представляют собой рутинные задачи, которые выполняют реальные ИТ-специалисты ежедневно в любой российской ИТ-компании и не только. В результате мы видим высокую самооценку при низких навыках».

Директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов расссказал CNews: «Количество ИТ-специалистов, работающих с Python, на рынке действительно растет год к году. В основном, это связано с ростом популярности профессий тестировщика, аналитика данных, веб-разработчика и специалиста машинного обучения. Значительная часть специалистов на рынке прошла онлайн-обучение и использует Python, как инструмент для решения повседневных задач. Например, без Python тестировщик не сможет собрать автотесты, но в то же время ему вряд ли понадобятся глубокие знания в других языках программирования. Это касается и аналитиков данных, и специалистов машинного обучения. Сообщество Python в России уже настолько выросло, что продолжит расти год к году. Кроме того, влияние окажет и рост популярности ИИ. Модели генерируют огромное количество данных, которые нужно обрабатывать и анализировать. Для этого потребуется больше специалистов в Python, так же, как и для обучения новых моделей».

На сайте HeadHunter сотни откликов на редкие вакансии джунов, но значительно меньше на позиции уровня выше. Как следствие, действительно заинтересованным людям сложнее попасть даже на собеседование в отдел кадров, потому что рекрутеру приходится искать таланты среди множества претендентов, подытожили представители «Девелоники».

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).