CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Цифровизация Ритейл
|

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

Выручка ИТ-интегратора ПО «Системный софт» по итогам 2024 г. упала на 25,1% с 11,9 млрд руб. до 8,9 млрд. При этом прибыль компании составила 409,6 млн руб., что также меньше, чем по результатам 2023 г.

Падение выручки

Как выяснил CNews, по итогам 2024 г. выручка ИТ-интегратора «Системный софт» упала на 25,1% до 8,9 млрд руб. При этом прибыль компании составила 409,6 млн руб., что на 16,8% меньше, чем по итогам 2023 г. Это следует из информации, опубликованной на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Количество сотрудников увеличилось с 284 человек в 2023 г. до 301 сотрудника в 2024.

По итогам 2023 г., напротив, выручка компании подскочила на 58,9% до 11,9 млрд руб. при чистой прибыли 492,5 млн руб. Прибыль также выросла сразу на 219,7% (больше, чем по итогам 2022 г. на 338,4 млн руб.).

dengi700.jpg
© valphoto / Фотобанк Фотодженика
Выручка «Системного софта» упала на 3 млрд рублей

В 2024 г. руководство «Системного софта» предприняло ряд мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности с целью снижения влияния из-за турбулентности на рынке в России. «В частности, компания перевела большинство заказов клиентов и партнеров на предоплату, приняло меры направленные на ускорение информирования клиентов о просроченной задолженности и получению оплаты, — следует из пояснений к финансовому отчету. — Кроме того, была проведена оптимизация структуры расходов на персонал».

Представители компании заявили CNews, что «Системный софт» выполнил бюджетные показатели на 2024 год, компания принесла запланированную прибыль, превысившую 400 млн руб. Выручка не является для компании ключевым показателем».

Чем занимается компания

«Системный софт» (Syssoft) специализируется в области подбора и поставки программного обеспечения.

Компания работает с 2009 г. и является официальным партнером 1 тыс. зарубежных и российских вендоров, например, Microsoft, AutoDesk, Adobe Systems, Atlassian, «Лаборатории Касперского» и многих других, писал Tadviser.

Выручка производителей ПО в России

В марте CNews также писал, что выручка компании «Тензор» (разработчика Saby, ранее СБИС) выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб.

По итогам 2024 г. выручка «Т1» выросла на 29% и составила более 249 млрд руб.

Показатели разработчика офисного программного обеспечения «Р7» составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 г.

Выросла и выручка российского разработчика системы управления базами данных компании Postgres Professional, достигнув 9,3 млрд руб.

Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Если сравнить с предыдущим годом — там было примерно 2 триллиона рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей», — отметил он.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel

В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153