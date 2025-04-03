Российский бизнес с нетерпением ждет возвращения ИТ-компаний. Закупки российских решений поставлены на паузу

В России наметилась тенденция по сокращению и даже в некоторых случаях полному прекращению инвестиций в российские ИТ-разработки. Бизнес замер в ожидании возвращения иностранных ИТ-гигантов с их софтом и «железом».

Лицом к Западу

Заказчики российских ИТ-решений начали стремительно сокращать инвестиции в их закупку, пишут «Ведомости». Некоторые из них и вовсе поставили закупки на паузу. Началось это приблизительно в ноябре 2024 г., и продолжается по сей день.

Основная причина – компании ждут возвращения в Россию бежавших из страны иностранных ИТ-вендоров, чьими решениями они пользовались годами. На указал генеральный директор ПАО «Группа Астра», разработчика ОС Astra Linux и других программных продуктов, Илья Сивцев.

«Денег у заказчиков нет. Инвестпрограммы, которые реализовывались в ИТ в прошлом году (в 2024 г. – прим. CNews), были приняты достаточно давно и докатывались по инерции. Поэтому все ИТ-компании закончили 2024 г. хорошо. С ноября (2024 г. – прим. CNews) я вижу очень серьезное замедление практически по всем крупным и большим заказчикам», – сказал Сивцев (цитата по «Ведомостям»).

«Помошь» Центробанка

Свою лепту в сокращение и приостановку инвестпрограмм по закупке российских ИТ-решений внес и Банк России, считают участники отечественной ИТ-сферы. Такого мнения, в частности, придерживается заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов.

По его словам, нынешняя ключевая ставка сильно давит как на инвестиционные программы компаний, так и на сами компании, что и привело к сокращению вложений. «Когда у тебя ставка более 20%, инвестировать в развитие достаточно сложно. Рост рынка будет, но он будет замедляться», – сказал Чудинов (цитата по «Ведомостям»).

На момент выхода материала ключевая ставка ЦБ РФ составляла 21%. Это абсолютный рекорд за всю историю современной России.

Все идет по плану

По словам Сивцева, сокращение инвестпрограмм компаний в российские ИТ-разработки началось в ноябре 2024 г. Схожие сроки назвали изданию гендиректор компании «МойОфис» Вячеслав Закоржевский и исполнительный директор Directum Константин Истомин.

«Происходит упорядочивание и перераспределение инвестиций. Мы видим тенденцию к планированию структуры затрат на более длительный период – три-пять лет, что позволяет заказчикам сдержанно расходовать бюджет и реализовывать проекты поэтапно», – сказал Закоржевский.

Согласно оценке замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофея Воронина, крупные российские компании в большинстве своем реализуют «долгосрочные программы развития и модернизации». К ним он относит, в числе прочего, обновление «железа», развитие кибербезопасности и расширение штата.

Однако большая часть этих инвестиций уже в прошлом, считает Воронин. По его подсчетам, основные вложения происходили в 2022 и 2023 гг., тогда как сейчас компании урезают бюджет, в том числе на цифровую трансформацию. Он также упомянул ключевую ставку как важный фактор, влияющий на сокращение инвестиций.

Выжидательная позиция

Тимофей Воронин сообщил «Ведомостям», что в настоящее время компании очень внимательно следят за складывающейся в мире геополитической обстановкой и потому выжидают. По его прогнозам, возвращение иностранных компаний в Россию, притом массовое – это вполне вероятный сценарий.

В качестве примера он привел итальянского производителя бытовой техники Ariston, который в марте 2025 г. заявил о возвращении в Россию. CNews также писал о потенциальном возвращении в Россию LG, Samsung и Hyundai. Для примера, в марте 2025 г. LG частично возобновила производство бытовой техники в России, а в феврале 2025 г. Samsung нарастила свои рекламные расходы в России.

Константин Истомин также полагает, что компании начинают экономить и урезают расходы на закупку и внедрение ИТ-систем, не связанных с целевым направлением бизнеса или нынешними требованиями законодательства. «Внедрять системы они продолжают, но только самые нужные», – сказал он «Ведомостям», отметив, что компании сейчас вынуждены тратить много денег на проценты по кредитам и на зарплаты сотрудникам, чтобы те не ушли в другие компании, ведь дефицит кадров в стране пока никуда не делся.