«К2Тех» и O2Consulting сосредоточатся на изучении и популяризации лучших практик применения ИИ для бизнеса

ИТ-интегратор «К2Тех» и консалтинговая компания O2Consulting заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевыми направлениями сотрудничества станут: проведение исследований и реализация совместных проектов в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В ходе исследований стороны изучат готовность различных отраслей к внедрению ИИ через работу с данными и оптимизацию бизнес-процессов, оценят эффективность использования высоких технологий для бизнеса и аккумулируют лучшие практики по применению искусственного интеллекта. Эксперты O2Consulting отмечают, что приоритеты цифровой трансформации постепенно смещаются с гонки за импортозамещением на достижение реального повышения операционной эффективности, улучшение качества услуг и формирование конкурентных преимуществ благодаря цифровым инструментам.

Неуклонно растет запрос со стороны компаний на внедрение ИИ, который превращается в реального помощника. Бизнес осознанно применяет нейросети в своих процессах, чтобы оптимизировать производство, повысить безопасность, улучшить логистику или увеличить продажи. O2Consulting, как ведущий игрок рынка стратегического, консалтинга владеет экспертизой в целом ряде отраслей и сфер высоких технологий.

«К2Тех» привнесет компетенции в области внедрения и разработки ИИ-технологий, а также сформированный на основе потребностей рынка портфель решений от надежных вендоров. Совместная деятельность позволит быстро проверять гипотезы и получать обратную связь со стороны бизнеса, масштабировать успешные кейсы внедрения инноваций в компаниях.

«Интегратор "К2Тех" – это «база знаний» и средоточие практического опыта, которые мы накапливаем, чтобы делиться с заказчиками. Компании обращаются к нам, когда сталкиваются с новыми для них задачами и технологиями. Наша роль – в кратчайший срок предложить наиболее релевантное и эффективное технологическое решение, а также оптимальный сценарий использования, основываясь на конкретных примерах его успешного применения. В партнерстве с O2Consulting, который обладает разносторонним опытом реализации проектов, мы сможем ускорить внедрение инноваций в бизнес», — сказал руководитель направления «Инновационные технологии» «К2Тех» Антон Воробьев.

«O2Consulting уже 13 лет специализируется на стратегическом консалтинге. Благодаря многолетней работе по запросам различных компаний, мы достаточно хорошо умеем выявлять проблемы бизнеса и видим потенциал оптимизации, в том числе за счет внедрения ИТ-систем и сервисов. И здесь профессиональный ИТ-партнер, обладающий собственной базой лучших практик, является бесценной возможностью расширить спектр предлагаемых под конкретные запросы решений. Непрерывный анализ существующих предложений для выявления лучших кейсов потенциально тиражируемых решений является одним из направлений работы, в котором нам существенно поможет "К2Тех"», — сказал генеральный директор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько.