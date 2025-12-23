Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Всего за три дня до Рождества кибератака вывела из строя национальную почтовую службу Франции, заблокировав и задержав доставку посылок и онлайн-платежи. В результате кибератаки в декабре 2025 г. была нарушена и работа банковского подразделения La Poste. Пользователи массово жалуются на невозможность воспользоваться услугами. Никто пока не взял на себя ответственность.

Кибератака на почтовую службу

Почта Франции не работает вторые сутки после кибератаки, пишет Le Figaro. В результате кибератаки была нарушена и работа банковского подразделения La Poste.

Во Франции накануне Рождества многочисленные пользователи социальных сетей сообщили о трудностях с доступом к сайтам и приложениям банковских учреждений — с аналогичными проблемами столкнулся и национальный почтовый оператор Франции La Pose.

Банковские учреждения Credit cooperatif, La Banque postale, Caisse d'epargne и Banque populaire пострадали из-за ИТ-инцидента, масштабы и причины которого остаются неизвестными. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к их сайтам и онлайн-сервисам.

«С самого утра ИТ-инцидент влияет на доступ к вашему онлайн-банкингу и мобильному приложению. Сейчас он решается, наши команды прилагают все усилия, чтобы быстро восстановить сервис», — сообщил представитель La Banque postale.

«ИТ-инцидент пока затрудняет доступ к вашему клиентскому кабинету в интернете», — сообщил в своем приложении Caisse d'еpargne. Кроме того, онлайн-сервисы La Poste стали недоступными из-за кибератаки, сообщила компания 22 декабря 2025 г.. Это повлекло перебои в доставке посылок и почты.

Почта Франции — это национальный почтовый оператор La Poste, крупное торгово-промышленное учреждение, отвечающее за почтовую связь, доставку посылок (через сервисы типа Colissimo, Chronopost) и предлагающее финансовые услуги через Почтовый банк, являясь ключевой службой с желтыми ящиками, обслуживающей всю Францию и ее заморские территории.

Эти проблемы возникли на фоне того, что La Banque postale уже пострадал от ИТ-инцидента 20 декабря 2025 г. Тогда несколько часов был заблокирован доступ к мобильному приложению и сайту группы, хотя онлайн-платежи и оплаты картой оставались доступными.

ИТ-атака на полицию

12 декабря 2025 г. электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел (МВД) стали объектом кибератаки, об сообщал министр внутренних дел Лоран Нуньес (Laurent Nunez).

«Произошла кибератака. Злоумышленник получил доступ к ряду файлов; нет доказательств, что они были серьезно скомпрометированы», — сказал Лоран Нуньес. По его словам, расследование продолжается.

Лоран Нуньес отметил, что министерство приняло меры по защите и усилило условия доступа к компьютерной ИТ-системе для сотрудников. По его словам, пока нет никаких указаний на происхождение кибератаки.

Нетрадиционные источники дохода

В 2018 г. жители Пятой Республики теперь все реже отправляют и получают письма по почте: за десять лет объем бумажной корреспонденции сократился почти вдвое, с 18 млрд до 10 млрд в год. Эксперты уверены: всему виной технический прогресс.

Журналисты La Poste проанализировали период с 2008 по 2018 г. и обнаружили, что во Франции уменьшилось еще и количество почтальонов: со 100 тыс. человек до 72 тыс. А из общего числа всего того, что попадает в почтовые ящики, личные письма наряду с чеками, оповещениями и уведомлениями о платежах теперь составляют 63%. Остальное же газеты, журналы, реклама и заказные почтовые отправления.

По мнению специалистов Международной почтовой корпорации (МПК), от этого диагноза страдает не только Франция. Стремительная диджитализация буквально выбивает из рук людей бумагу во всем мире, заменяя ее гаджетами. Ведь отправить SMS или электронное письмо гораздо проще, чем идти в почтамт. Однако это далеко не значит, что бумажной корреспонденции пришел конец. Согласно данным МПК, она продолжает оставаться основным источником дохода почтовой индустрии, поэтому списывать ее со счетов просто невыгодно.

Весьма популярна стратегия расширения списка почтовых услуг. Во Франции, к примеру, есть такая акция «Присмотреть за моими родителями», когда почтальоны до шести раз в неделю навещают пожилых людей, чтобы удостовериться, что с ними все хорошо. Стоимость такой услуги начинается от 20 евро в месяц. Не ограничивается своими стандартными функциями и турецкая почта, которая теперь открывает в своих отделениях кафе.