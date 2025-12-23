Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Софтверный инженер Microsoft Гален Хант поставил перед собой цель к 2030 г. заменить каждую строку кода на C++ и C в программных продуктах Microsoft на код на языке Rust, в том числе и сгенерированный искусственным интеллектом. Схожие метаморфозы происходят сейчас и с ядром Linux – кода на Rust в нем с каждым днем становится больше, и многие разработчики рады этому.

Пора переходить на Rust

Разработчик Microsoft Гален Хант (Galen Hunt) со стажем работы в этой корпорации почти 30 лет поставил перед собой цель к 2030 г. заменить каждую строку кода на C++ и C в программах Microsoft комбинацией вручную написанного кода на языке Rust и вайб-кодинга, пишет Neowin. Об этом он сообщил на своей странице в заблокированной в России социальной сети LinkedIn.

Хант продолжает трудиться в штате Microsoft. В настоящее время он работает в составе команды Future of Scalable Software Engineering, которая относится к подразделению CoreAI. Microsoft основала его в январе 2025 г. с целью разработки ИИ-инструментов для внутреннего использования. Клиентам Microsoft будет открыт доступ к некоторым из них.

Хант преследует цель дать возможность каждому разработчику писать по миллиону строк кода в месяц. По его словам, при помощи Rust и вайб-кодинга программистам это будет вполне по силам.

Daniel Romero / Unsplash Код на Rust в Windows есть, но пока его не очень много

Вайб-кодинг – новый стиль программирования, при котором код пишет нейросеть, а разработчику нужно лишь отправлять ей запросы на естественном языке. Как сообщал CNews, нейрокод часто состоит из «мусора», вследствие его в мире появилась профессия программиста-уборщика. Такие специалисты вручную оптимизируют сгенерированный код, используя знания, хранящиеся в их головах.

Microsoft не особо против

Слова Ханта о необходимости для Microsoft писать код при помощи нейросетей вовсе не идут вразрез с официальной политикой компании по этому вопросу. В июле 2025 г. софтверный гигант хвастался, как стремительно он внедряет искусственный интеллект в процесс разработки ПО.

В частности, Microsoft сообщила тогда, что ее собственный ассистент программиста Copilot используется для проверки кода более чем 600 тыс. внутренних запросов на изменение (pull request) в месяц. Это около 90% всех таких запросов в месяц.

В своей публикации Хант также подчеркнул наличие у Microsoft некой «мощной инфраструктуры обработки кода» (powerful code processing infrastructure), которая позволяет компании развертывать агентов искусственного интеллекта, управляемых определенными алгоритмами, для внесения изменений в существующий код в больших масштабах. Чтобы еще больше улучшить этот инструментарий и перевести системы C/C++ на Rust, команда опытных разработчиков ищет ведущего инженера-программиста с опытом работы не менее трех лет в написании системных приложений на Rust.

Почему именно Rust

Rust – это современный язык программирования, его разработка ведется с 2006 г., и он, в отличие от С и С++, обучен безопасной работе с памятью. На это его преимущество регулярно указывают фанаты Rust.

В Microsoft интерес к Rust растет на протяжении последних нескольких лет. В числе прочего корпорация активно разработку драйверов на Rust для различных устройств под Windows, в том числе для повышения безопасности.

Пост Галена Ханта в LinkedIn собрал много комментариев, однако далеко не все отреагировавшие на него согласны с написанным. Многие ставят под сомнение необходимость переход на Rust, но Галлен парирует их выпады, раз за разом рассказывая про встроенные в Rust механизмы защиты от нехватки памяти, коих нет в С и С++.

А как у других

Microsoft – не единственный разработчик ОС, который все активнее переходит на Rust. В сообществе Linux происходит то же самое – в декабре 2025 г. эксперимент по внедрению кода на Rust в ядро был признан успешным. Теперь это больше не эксперимент, а полноценная составляющая развития ядра Linux.

Почти сразу после этого в коде Rust в составе ядра была выявлена первая в истории уязвимость. Впрочем, ее устранили моментально, переписав всего пару строк кода. А пока готовился патч, в коде Linux на С и С++ было найдено почти 160 «дыр».