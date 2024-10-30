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Prof-IT Group автоматизировала документооборот в фармкомпании «Эллара»

Российский производитель лекарственных средств «Эллара» доверил отказ от бумажного документооборота цифровому интегратору Prof-IT Group. Сроки согласования договоров сокращены на 30%.

«Эллара» — фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и реализацией собственных инъекционных лекарственных препаратов, ведет контрактную работу с заказчиками. В связи с ростом компании и расширением производственных мощностей менеджменту понадобился новый инструмент, исключающий долгую процедуру согласования документов и упрощающий урегулирование разногласий по договорам. Бумажный документооборот потерял свою эффективность. Из-за отсутствия единой информационной базы документы терялись, процесс согласования бумаг был не оптимизирован и не стандартизирован.

Исходя из этого требовалось обеспечить сохранность документов, последовательность их хранения, упорядочить процесс и создать систему согласования, исключить двойную работу по внесению данных, создать общий архив для всего предприятия, обеспечить контроль исполнения документов, упростить взаимодействие между подразделениями. Интегратором проекта была выбрана компания Prof-IT Group.

ИТ-ландшафт компании был представлен программами «»: все согласования происходили в «Битрикс24» и по электронной почте, что вызывало некоторые неудобства, связанные с негибкой настройкой маршрутов. В качестве новой платформы для управления документами было выбрано решение «1С:Документооборот 8 Корп». Единый информационный контур позволил автоматизировать следующие функции: делопроизводство, процессы движения документов, разграничение прав доступа.

Эксперты Prof-IT Group провели исследование документопотоков фармпредприятия. По итогам исследования было структурировано хранение документации, настроены полномочия и политики прав доступа, определены правила согласования по видам документации: внутренние и договорные документы, справочники контрагентов.

В ходе проекта настроена загрузка контрагентов из шаблона в «1С:ДО»: договоры, в т.ч. согласование на добавление контрагента, ежемесячный план производства, произвольный документ. По итогам проекта сотрудники получили инструмент, позволяющий настраивать бизнес-процессы в зависимости от типа согласования документа.

Решение поддерживает интеграцию с различными внутренними и внешними системами, что увеличивает скорость коммуникации, обмена данными и принятия решений. Общее количество пользователей составляет 80 человек. С системой работают юристы, бухгалтеры, ИТ-служба, отдел закупок, производство.

В результате автоматизации документооборота создан единый информационный контур, минимизированы потери документации, упрощен поиск нужных документов, стандартизованы бизнес-процессы согласования и обработки документов. Значительно уменьшилось время согласования документов. Длительность процесса согласования документов сократилась до 3 дней, а качество и эффективность работы персонала увеличилась более чем на 30%в части работы с документами в системе. Сроки согласования договорной документации сократились в среднем на 30%.

«Длительность регистрации документов значительно сократилась. Теперь вся документация регистрируется непосредственно в системе, где в общей базе данных хранятся все документы. Процессы стали понятными, видимыми и контролируемыми. Налаживается работа между смежными департаментами. Благодарим Prof-IT Group за автоматизацию системы и улучшение наших бизнес-процессов», – отметил Ильдар Шербанов, CIO «Эллара».

«При внедрении цифровых сервисов мы ставим во главу угла их практическую пользу для бизнеса и сотрудников. Основной задачей в проекте было упростить рутинную работу сотрудников, сделать ее более комфортной, оперативной и прозрачной. Мы создали единую базу данных хранения и учета документации. Реализовали инструмент согласования договоров с контрагентами. Благодарим компанию «Эллара» за оказанное доверие», – сказал Денис Гридасов, руководитель направления консалтинга и разработки бизнес-приложений Prof-IT Group.

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