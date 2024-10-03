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«МТС Web Services» запустила сервис бизнес-аналитики в облаке

«МТС Web Services» (MWS), входит в группу МТС, сообщила о запуске облачных систем для анализа и визуализации данных любой сложности (BI-платформы), которые собирают, хранят и визуально представляют данные для выявления тенденций и важных метрик бизнеса.

BI-платформы дополнят облачную экосистему MWS, которая уже позволяет безопасно хранить данные любого объема и раздавать контент миллионам пользователей, а также обучать ML-модели, управлять их жизненным циклом и ставить совместные эксперименты.

В облаке MWS будут доступны три системы бизнес-аналитики: Glarus BI – гибкая платформа для компаний с уникальными бизнес-процессами и особыми индивидуальными потребностями, Modus BI – решение для средних и малых предприятий, которые нуждаются в простом и интуитивно понятном инструменте с широкими возможностями интеграции, а также платформа для сегмента Enterprise – LuxMS BI, предоставляющая мощные инструменты для анализа и визуализации, помогающая контролировать, анализировать показатели эффективности и готовить интерактивные отчеты для решения специфических задач бизнеса. Сейчас пользователям для работы уже доступна Glarus BI, остальные появятся в облаке до конца года.

Платформы соответствуют всем требованиям политики импортозамещения, входят в реестр отечественного ПО, совместимы с российскими ОС, имеют документацию и техническую поддержку на русском языке.

«BI-решения помогут компаниям анализировать текущие бизнес-показатели и управлять эффективностью, выявляя в режиме реального времени барьеры и точки роста, для оперативной адаптации стратегии развития под потребности бизнеса. Все системы используют современный технологический стек, а их реализация в облаке гарантирует компаниям быстрое внедрение, высокую скорость работы, гибкость и масштабируемость», – отметил директор по продуктам «МТС Web Services» Михаил Тутаев.

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