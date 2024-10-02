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Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и разработчик решений для хранения и управления корпоративными данными Digital Spirit подтвердили совместимость системы управления базами данных Proxima DB и объектного хранилища данных S3 «Закрома.Хранение». Совместное использование решений обеспечит высокий уровень безопасности и отказоустойчивости в работе с данными, гарантируя их сохранность при любых обстоятельствах.

Proxima DB и «Закрома.Хранение» обладают интуитивно понятными интерфейсами, что облегчает настройку систем, упрощает управление планами бэкапа, снижает затраты на эксплуатацию и риски потери информации. Это позволяет заказчикам сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на решении проблем сохранности данных.

«Proxima DB поддерживает S3-хранилища достаточно давно, начиная с 2022 г. Сегодня мы отмечаем растущий спрос со стороны наших клиентов на такие решения, поэтому для нас крайне важно обеспечивать совместимость с ведущими разработчиками S3, такими как Digital Spirit. Совместимость с продуктом «Закрома.Хранение» облегчит заказчикам переход на российские платформы», — сказала Любовь Родионова, лидер продукта Proxima DB Orion soft.

«Мы наблюдаем тренд на использование S3-хранилищ совместно с СУБД и в качестве средства для резервного копирования, и в качестве средства для выгрузки, «охлаждения» данных. Совместимость с передовой российской СУБД Proxima DB позволит нашим клиентам с уверенностью использовать эти современные подходы и возможности», — сказал Станислав Логинов, директор департамента разработки цифровых продуктов Digital Spirit.

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