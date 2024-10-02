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SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений

ИТ-интегратор «Медиа-тел» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о совместном продвижении ITAM-решений на рынке. Медиа-тел займется их внедрением и сопровождением на базе платформы SimpleOne. Стратегическое партнерство разработчика и интегратора обеспечит и ускорит плавный переход российского бизнеса на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на протяжении всего жизненного цикла, создавать единую базу активов всех отделов и филиалов, осуществлять контроль контрактных обязательств для оптимизации управления, формирования отчетности об инфраструктуре. Решение также позволяет настраивать процессы под свои потребности с помощью инструментов платформы SimpleOne и наличия No-code и Low-code.

«В текущих условиях особенно важно, чтобы российские компании могли эффективно управлять своими ИТ-активами, оптимизировать расходы и повышать прозрачность инфраструктуры. Объединение экспертизы Медиа-тел по внедрению и нашего опыта в разработке позволит предложить клиентам действительно качественный продукт, отвечающий их потребностям. Мы видим большой потенциал в развитии отечественных ITAM-решений и готовы вместе с партнером работать над укреплением технологического суверенитета российского бизнеса», – сказал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

Медиа-тел — российский интегратор, который реализовал более 50 успешных проектов на рынке. С 2019 г. Медиа-тел является «Золотым» партнером SimpleOne.

«Расширение партнерства с SimpleOne в сфере ITAM – это логичный шаг в развитии нашего сотрудничества. «Медиа-тел», обладая опытом реализации проектов в области управления активами, давно ждал появления специализированного решения от SimpleOne. Отрадно, что команда разработки SimpleOne прислушалась к нашим рекомендациям при создании SimpleOne ITAM, многие компоненты, которых нам нахватало в ведущих мировых, специализированных инструментах нашли свою реализацию в SimpleOne ITAM. Теперь у нас появилась возможность предложить заказчикам полных комплекс решений по управлению ИТ, опираюсь на платформу SimpleOne и наши наработки в области автоматизации управления активами», — сказал директор центра управления ИТ услугами «Медиа-тел» Владимир Лялеко.

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