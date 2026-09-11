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Создатели Claude: Из-за внедрения ИИ экономика вырастет, но зарплаты упадут. Дополнительный доход достанется хозяевам бизнеса

Айтишникам, возможно, придется переквалифицироваться в электриков, такой сценарий будущего рынка труда описывают аналитики Anthropic, разработчик Claude. Уже к 2030 г. искусственный интеллект возьмет на себя значительную часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на ИТ-разработчиков, аналитиков и операторов рухнет. Доходы работников почти перестанут расти или даже упадут более чем на 10%. При этом сама экономика станет богаче, однако все большая доля национального дохода будет доставаться владельцам капитала - владельцам технологий, инфраструктуры и активов, а не наемным сотрудникам.

Исследование по экономическому влиянию

Аналитики Anthropic, разработчик Claude, спрогнозировали, что доходы работников почти перестанут расти к 2030 г. из-за развития искусственный интеллект (ИИ), в то время как доля капитала будет увеличиваться, пишет The Guardian. ИИ также заставит программистов идти в электрики и медбратья.

В сентябре 2026 г. экономическая группа Anthropic опубликовала технический документ и интерактивный ИТ-инструмент. В нем экономика моделируется как совокупность задач, которые ИИ может оставить без внимания, помочь в их выполнении, полностью автоматизировать или создать заново. Затем оценивается, как различные темпы развития и внедрения ИИ-технологии повлияют на рост, заработную плату и занятость в США.

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Нейросеть «Кандинский»
Anthropic: доходы интеллектуальных работников могут упасть более чем на 10%, а айтишникам нужно будет переучиваться на электриков

Авторы прямо подчеркивают, что представленные сценарии не являются прогнозами: «Представленные сценарии не являются предсказаниями, и мы не присваиваем им никаких вероятностей».

Базовый сценарий

В самом простом варианте ИИ оказывается второстепенной технологией. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2030 г. оказывается всего на 1,6% выше, чем был бы без ИИ. Темпы роста достигают 2,4% в год. Занятость в когнитивной сфере (управление, профессиональная деятельность, продажи и офисная работа) сокращается на 0,5%. Уровень безработицы практически не меняется.

Сценарий значительного развития

При более существенном прогрессе темпы роста экономики удваиваются - до 5,4%. ИИ становится способен выполнять половину всей работы, требующей интеллектуального труда, хотя большинство задач по-прежнему выполняются без его участия, предупреждал CNews.

В этом случае ВВП вырастает на 8,3%, занятость в интеллектуальной сфере снижается на 3,9%, а безработица среди офисных работников повышается до 4,5%. Заработная плата в интеллектуальной сфере немного снижается, в то время как у работников других сфер она растет почти на 6%.

Экстремальный сценарий

Экстремальный вариант не имеет исторических прецедентов. Годовой темп роста достигает 15,4%, ВВП превышает показатели сценария без ИИ на 32,4%, а экономика удваивается примерно каждые четыре с половиной года.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

При этом занятость в сфере интеллектуального труда сокращается на 21,5%, безработица среди этих работников поднимается до 17,9%, а общая безработица достигает 11,9% - уровня, худшего, чем при типичной рецессии. Заработная плата офисных работников падает на 11,5%, тогда как в других сферах она растет на 33,6%.

Самый показательный результат касается распределения доходов. Доля труда в национальном доходе снижается с 60% до 45,2%, а доходы от капитала увеличиваются более чем на 80%. Экономика существенно богатеет, однако выгоды в значительной степени перераспределяются от работников к владельцам активов.

Ожидания общества и позиция руководства

Anthropic сопоставила экономическую модель с опросом взрослых жителей США, проведенным Morning Consult в августе 2026 г. Медианные ожидания респондентов соответствуют сценарию значительного развития: рост ВВП примерно на 8% к 2030 г. и снижение занятости в когнитивной сфере примерно на 4%.

Это ставит генерального директора Anthropic Дарио Амодея (Dario Amodei) в несколько противоречивое положение. Ведь еще в мае 2025 г. он предупреждал о возможности исчезновения до половины офисных рабочих мест начального уровня в течение пяти лет, а также о том, что безработица может достичь 10-20%. Такие оценки ближе к экстремальному, а не к промежуточному сценарию, представленному в новом исследовании компании Anthropic.

Антон Денисенко

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