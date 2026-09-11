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Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины

Минобороны России 11 сентября 2026 г. отчиталось о групповых ударах, нанесенных по целям на Украине. Поражены объекты военной промышленности, логистические центры, дата-центры в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, перевозившие военные грузы и горюче-смазочные материалы для Вооруженных сил Украины.

Удары по ИТ-инфраструктуре

Вооруженные силы России 11 сентября 2026 г. в ходе групповых ударов поразили вспомогательные пункты управления (ВПУ), центры обработки данных (ЦОД) и логистические центры, об этом сообщили в Министерстве обороны (Минобороны) России.

«Поражены объекты военной промышленности и логистические центры Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов, ЦОДы в городе Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях», - информирует военное ведомство.

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Минобороны России
Российские силы поразили пункты управления и дата-центры Украины в трех крупных городах

Целями атаки были: дата-центр «Би-мобайл» в Киеве, занимавшийся в том числе передачей и обработкой разведывательных данных; места хранения дронов и комплектующих для них - логистический центр «Гостомель» в Киевской области, инновационный терминал логистического центра «Новая почта» в Хмельницком, логистический центр «Днепр» в Днепропетровской области; завод автомобильных агрегатов в Одессе, где ремонтировалась военная техника; склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Визирка Одесской области.

По данным Минобороны, также поражены два судна с военными грузами, морской катер, резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и хранилище имущества для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Черноморска. Другой сухогруз с военным грузами поражен в море на пути в Одессу.

Центры принятия решений

В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами.

Вооруженные силы России применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории, сообщили в военном ведомстве.

Количество ЦОДов снизилось

По данным Visual Capitalist, в Украине функционирует примерно 40-45 коммерческих ЦОДов. Большая часть из них сосредоточена в Киеве - около 25-27 объектов.

Среди других городов дата-центры расположены в: Львове (три), Днепре (два), Ровно (два), Харькове (один), Одессе (один), Запорожье (один), Ивано-Франковске (один).

По сравнению с 2024 г. количество ЦОД снизилось, а в 2022 г. их фиксировали около 58.

Смена категорий и локаций

Глобальное сокращение количества дата-центров - это прежде всего процесс консолидации и перераспределения мощностей, объяснял в 2025 г. генеральный директор облачного провайдера De Novo Максим Агеев.

С его слов, сокращение количества ЦОД на Украине связано не только с их консолидацией и миграцией в облака, но и с методами оценки зарубежных аналитиков: многие старые и маломощные площадки, скорее всего, были выведены из категории ЦОД в разряд корпоративных серверных.

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В области хранения информации также важным является фактор развития облачных сервисов, отмечает Агеев. Украинский рынок «инфраструктура как услуга» т.е. IaaS и «платформа как услуга» т.е. PaaS в 2025 г. превысил $157 млн, тогда как в 2021 г. составлял $29,3 млн.

«О строительстве новых крупных ЦОД в Украине за последние годы нам ничего не известно. Что касается De Novo, компания использует как собственные ЦОД в Украине, так и арендованные мощности в дата-центрах Европейского союза (Евросоюз), постоянно расширяя там свое присутствие», - отмечал Агеев.

Антон Денисенко

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