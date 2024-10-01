Open Telemetry в GMonit: в observability платформе появился новый функционал

Разработчик добавил в продукт GMonit популярный источник данных мониторинга — Open Telemetry. Теперь пользователи платформы смогут расширить свои возможности в области observability и будут еще быстрее получать пользу от APM-решения, просто переключив отправку данных на новый инструментарий. Об этом CNews сообщили представители GMonit.

Open Telemetry представляет собой стандарт для сбора, обработки и передачи телеметрических данных, таких как метрики, логи и трассировки, в распределенных системах. Инструмент помогает пользователям легче интегрировать и анализировать данные из различных источников, что значительно упрощает выявление проблем и оптимизирует работу систем. Учитывая потребности пользователей GMonit в этой опции, инструментарий был внедрен в российский продукт мониторинга.

«Реализация Open Telemetry в GMonit – это большой шаг вперед для нас и наших пользователей. Мы стремимся предоставлять клиентам самый современный и эффективный инструмент для мониторинга их систем, поэтому постоянно развиваем продукт. Новая функция позволит пользователям еще проще собирать данные из различных источников в едином формате и, соответственно, быстрее реагировать на инциденты в случае их возникновения. Пользователям лишь нужно переключить отправку данных в формате Open Telemetry на GMonit», – сказал Игорь Пустоветов, генеральный директор GMonit.

Протокол Open Telemetry поддерживается на уровне самой платформы GMonit, что позволяет получать observability данных даже из разных источников. Таким образом, пользователь может проще и быстрее обеспечивать бесперебойную работу сервисов и повысить общую производительность ИТ-инфраструктуры компании.

Улучшить видимость своих систем с помощью нового функционала Open Telemetry смогли уже все существующие клиенты GMonit, такие как «Лента», «Ашан», Hoff Tech, Familia и другие ведущие компании индустрий.