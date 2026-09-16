Началось серийное производство российского электромобиля Atom

Из нескольких российских проектов создания отечественного электромобиля единственным, дошедшим до конвейера, стал «Атом». На заводе «Москвич» запущено его серийное производство.



Запуск массового производства

На московском автомобильном заводе «Москвич» стартовал массовый выпуск российских электромобилей «Атом», разработанных с нуля на базе собственной технологической платформы, сообщили CNews представители бренда.

Производство на «Москвиче» осуществляется по полному технологическому циклу, включая конфигурирование и калибровку электронных систем. В ближайшее время с конвейера должны начать выходить до 20 автомобилей за смену. В 2027 г. объемы будут последовательно наращиваться.

«Мы объединили превосходные параметры управляемости шасси с инновационностью гаджета, создав “Атом” — частицу городской мобильности», — сказал Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда «Атом».

«Атом» До 2027 г. планируется выпускать по 20 «Атомов» за производственную смену

По словам Поваразднюка, которые приводит «Интерфакс», «Атом» стал самым высоколокализованным электромобилем в России с уровнем локализации до 70%.

Реализация проекта осуществляется при поддержке ГК «Росатом», «Камаз», правительства Москвы, «Банк ПСБ», Институтов развития ВЭБ.РФ, ФРП, РФПИ.

«Гаджет» на колесах

Для «Атома» разработана собственная ОС. Интерфейс сочетает проекцию на лобовое стекло (HUD), сенсорный дисплей на руле, голосового ассистента. Комплекс камер, сенсоров и радаров обеспечивают работу системы помощи водителю ADAS 2+.

Автомобилем с оригинальной системой распашных автоматических дверей без центральной стойки можно управлять с помощью мобильного телефона.

«Атом» Оригинальные распашные автоматические двери без центральной стойки

Серийная версия ПО, выпущенная осенью 2026 г. насчитывает более 500 пользовательских функций, включая шесть функций в составе системы помощи водителю (ADAS), умные алгоритмы автоматических дверей, навигацию в AR-проекторе и на экране, интеграцию с онлайн-сервисами, а также мобильное приложение для пассажира. Одним из ключевых обновлений до конца года станет функция автоматической парковки.

«Атом» Разработчики планируют наращивать количество пользовательских функций

Аккумуляторные батареи и электропривод для «Атома» производит «Росатом». Запас хода составляет до 500 км по циклу WLTC на одном заряде. Электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) разгоняет электромобиль до 100 км/ч за 7 секунд.

Единственный, кто дошел до конвейера

«Атом» стал единственным, дошедшим до заводского конвейера, проектом в своем сегменте из нескольких, запущенных за последние десятилетия, сказала гендиректор «Москвича» Елена Фролова. «За многие годы "Атом" — первая новая платформа с применением современных технологий, предназначенная для развития массовых автомобилей. И "Атом" — первый автомобиль, выпущенный на этой платформе», — подчеркнула она.

«Атом» — проект АО «Кама», основанный летом 2021 г. Главными инвесторами стали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и Рубен Варданян, которые вложили по 360 млн руб.

В октябре 2025 г. стало известно, что из капитала ООО «Восход» (основной акционер АО «Кама») вышел бизнесмен Варданян, возможно, в связи с его арестом властями Азербайджана. В 2022 г. Варданян отказался от российского гражданства. Осенью 2022 г. он возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а примерно через год был арестован.

Варданяну принадлежали 25% «Восхода», которые перешли самому обществу. По 37,5% в компании сохранили Сергей Когогин и ООО «Спектр» (владельцы — Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина).