«Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений

Платформа виртуализации vStack HCP успешно прошла тестирование на совместимость с серверным оборудованием Aquarius.

В ходе испытаний специалисты развернули виртуальную инфраструктуру на базе гиперконвергентной платформы vStack HCP версии 2.3 и сервера Aquarius T50 D224CF. Тестирование подтвердило полную совместимость решений и их готовность к совокупному использованию для построения надежных виртуальных сред.

«Успешное тестирование vStack HCP с серверами Aquarius — важный шаг в развитии нашей экосистемы совместимости. Мы стремимся предоставить заказчикам максимальную свободу выбора аппаратных платформ и уверенность в том, что наше ПО будет стабильно работать на различном оборудовании», — отметил генеральный директор vStack Евгений Карпов.

vStack HCP — это программно-определяемая платформа для построения отказоустойчивых и легко масштабируемых инфраструктур. Решение включено в Единый реестр российского ПО и может использоваться для импортозамещения в корпоративном и государственном секторах.

«Сотрудничество с vStack позволяет нам предлагать клиентам широкие возможности по построению отказоустойчивых и масштабируемых виртуальных инфраструктур. Серверы линейки CF в сочетании с платформой виртуализации vStack HCP представляют собой оптимальную комбинацию для создания высокопроизводительных гиперконвергентных систем», — отметил вице-президент по стратегическому развитию «Аквариус» Андрей Андрианов.

Серия серверов Aquarius CF, в которую входят модели Aquarius T50 D110CF, Aquarius T50 D212CF и Aquarius T50 D224CF, на базе Xeon Scalable 2 поколения оптимизирована для работы с платформами виртуализации и гиперконвергентными системами. Серверы обладают высокой плотностью размещения, производительностью и масштабируемостью, что делает их оптимальным выбором для развертывания инфраструктуры корпоративных ЦОДов.