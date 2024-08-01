«СКБ Контур» попал в лидеры рейтинга методологов по налоговому мониторингу ​

​Аналитики Market.CNews составили рейтинг российских компаний-методологов по налоговому мониторингу. «СКБ Контур» попал в лидеры рейтинга — эксперты присудили группе компаний второе место в стране.

Аналитики CNews оценивали компетенции и опыт компаний в области налогового мониторинга, спектр оказываемых услуг, наличие в штате профильных экспертов-методологов и разработчиков, реализованные проекты и деловую репутацию. Каждый критерий оценивали по балльной системе, затем баллы суммировались.

«СКБ Контур» занял вторую строку рейтинга с 510 баллами. В частности, аналитики CNews отметили активное участие в рабочих группах ФНС России, опыт разработки и внедрения собственных систем внутреннего контроля, а также наличие собственных конвертеров для преобразования документов в формат XML.

По ряду критериев «СКБ Контур» получил максимальное количество баллов. Так, спектр услуг, которые оказывает компания, оценили в 120 баллов. Также максимальные 45 баллов «СКБ Контур» получил за количество экспертов-разработчиков в штате.

Всего в рейтинг включили девять компаний. Первое место занял «ДРТ Консалтинг» с 603 баллами, третье — группа компаний «ФинЭкспертиза» с 486 баллами. С полными результатами рейтинга и методологией оценки можно ознакомиться на сайте CNews.