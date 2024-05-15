ДОМ.РФ и СтроимПросто проведут исследование рынка ИТ-решений в стройке

ДОМ.РФ совместно с порталом СтроимПросто проводит опрос представителей стройиндустрии о применении отечественного программного обеспечения. Результаты лягут в основу исследования рынка ИТ-решений и станут базой для предложений по разработке программ господдержки российских вендоров в сфере строительства и проектирования.

В опросе могут принять участие проектные организации и компании-застройщики, специалисты архитектурных и проектных бюро, а также сотрудники профильных подразделений девелоперов, применяющих специализированное ПО. Свое мнение могут выразить и организации, которые только приступают к цифровизации внутренних процессов.

«Многие российские девелоперы уже отказались от иностранного ПО в сфере проектирования и строительства и перешли на аналогичные отечественные ИТ-решения. Тем не менее, процесс импортозамещения в этой сфере продолжается. В преддверии обязательного перехода на ТИМ с 1 июля мы проводим исследование, которое выявит все сложности внедрений российских продуктов, определит дефицит функций в отечественных платформах для проектирования. Полученные данные будут использованы и для доработки текущего софта, и для проработки мер поддержки производителей этих решений», – подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

По оценкам ДОМ.РФ, только ТИМ-решения сегодня используют не менее 20 процентов застройщиков. Для нужд стройки доступно свыше 380 продуктов, которые содержатся в открытом реестре на портале наш.дом.рф.

«Государство играет ключевую роль в обеспечении успешной цифровизации строительной отрасли. И одна из важнейших задач московского стройкомплекса – максимальная поддержка игроков рынка. Для этого нужно не только создать работающую нормативную базу, но и тщательно проработать практические аспекты. Поэтому экосистема СтроимПросто вместе с ДОМ.РФ проводит опрос специалистов архитектурных и проектных бюро, а также профильных подразделений компаний-застройщиков, которые используют отечественные программные продукты. Результаты станут основой необходимых рынку изменений для эффективной и комфортной работы с российскими ИТ-продуктами», – отметил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Курилов.

Результаты опроса, а также реестр проектных организаций, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ) в жилищном строительстве, будет представлен на стратсессии «Переход на ТИМ для застройщиков» 11 июня 2024 года. Мероприятие организует ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России и Департамента градостроительной политики г. Москвы на площадке Информационно-аналитического центра «Мосстройинформ». Пройти опрос можно по ссылке.