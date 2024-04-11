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RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве

Производитель компьютерного оборудования RDW Technology и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Его цель – цифровизация российской экономики и поддержка корпоративных пользователей при переходе к технологической независимости. Результатом технологического партнерства компании стало успешное завершение развертывания операционных систем «Роса» на устройствах с сертифицированными российскими материнскими платами RDW-MB-B760, RDWB560IPC, RDW-MB-B450Mv.1v. Сертификаты соответствия подтверждают полную совместимость аппаратного комплекса и ПО, а также соответствие высоким стандартам качества и безопасности.

«Соглашение между нашими компаниями – верный путь к укреплению сотрудничества в сфере создания современных российских высокотехнологичных решений и их популяризации среди корпоративных пользователей. Мы договорились с нашими партнерами оказывать экспертную поддержку, обмениваться опытом и аналитикой. В рамках соглашения компании уже проводят успешное тестирование своих продуктов на взаимную совместимость и готовятся к реализации масштабных совместных проектов», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology.

Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии ежегодного атласа «Импортозамещение-2024» CNews Analytics бренд RDW Computers, в числе известных российских производителей импортозамещающих решений представлен в четырёх номинациях раздела «Аппаратное обеспечение»: вычислительная техника, компьютерное оборудование, ЭКБ и периферия. Торговая марка RDW Computers – гарант стабильности и надежности компании с 2015 г.

«Компания «Роса» готова к выполнению крупных совместных проектов и обмену профессиональным опытом. Сотрудничество с RDW Technology будет способствовать дальнейшему развитию в области разработки и внедрения современных ИТ-решений на российском рынке», – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию.

Экосистема продуктов «Роса» охватывает широкий спектр, включая операционные системы для различных задач, инструменты виртуализации и системы управления и автоматизации. Все компоненты продуктов интегрированы для эффективного построения и поддержания ИТ-инфраструктуры в современных компаниях и организациях, будь то небольшой офис или территориально распределенные структуры. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

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