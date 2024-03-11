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Ferrum IT Group – новый игрок на рынке системной интеграции

Команда экспертов с опытом работы в таких крупных компаниях, как «Джет», Tegrus, КРОК, «Техносерв», запустила новый проект – Ferrum IT Group, универсальный системный интегратор полного цикла. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group

Компания Ferrum IT Group объединила специалистов, способных решать актуальные задачи российского бизнеса. Команда поможет заказчикам автоматизировать процессы для повышения производительности, обновить ИT-парк предприятия, разработать проект инфраструктуры и внедрить его под ключ, обеспечить переход на российские решения для соблюдения требований регуляторов.

Наработанные годами связи с вендорами позволят команде предложить заказчикам широкий выбор программных и аппаратных продуктов и подобрать оптимальное решение под задачи бизнеса, а благодаря уникальной инженерной и технической экспертизе и большому опыту реализации проектов – сделать этот переход быстрым и бесшовным. Для моделирования решений любой сложности у команды Ferrum IT Group есть собственная тестовая лаборатория и возможности развернуть пилотные тестовые зоны на оборудовании заказчика.

В основе подхода нового интегратора – глубокое погружение в задачи клиентов, неравнодушный индивидуальный подход и ориентированность на результат. Компания сосредоточится на комплексных проектах для крупных компаний в различных сферах экономики.

Максим Маковский, генеральный директор Ferrum IT Group: «Ferrum IT Group будет работать по модели интегратора полного цикла. Мы обладаем уверенной экспертизой для построения вычислительной, инженерной инфраструктуры, систем информационной безопасности, мультимедиа- и информационных систем. В планах у команды – войти в топ-25 системных интеграторов России».

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