Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений

В российской мобильной ОС «Аврора» появилась поддержка Android-приложений. Она представлена в виде системы «Авроид Платформа» – состоялся ее коммерческий запуск. Платформа работает на «Аврора» 5 и новее и в качестве источника приложений использует отечественный магазин RuStore.

Android приходит на «Аврору»

Российская компания «Авроид» сообщила CNews о выпуске коммерческой версии «Авроид Платформы» – системы, позволяющей запускать Android-приложения на устройствах под управлением «Авроры». Это российская мобильная ОС, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и до 2019 г. известная под названием Sailfish Mobile OS Rus. CNews писал, что в конце 2023 г. в открытую продажу поступили первые пользовательские устройства на ее основе – смартфон и планшет холдинга Fplus. Коммерческая реализация программно-аппаратного комплекса для бизнеса начнется с июня 2024 г.

«Авроид», тоже входящая в Fplus, сообщила редакции, что коммерческая версия «Авроид платформы» будет поставляться корпоративным клиентам «в составе программно-аппаратного комплекса на базе устройств Fplus», работающих на базе «Аврора» версии 5.0. Этот апдейт был показан в ноябре 2023 г. Редакция CNews обратилась к разработчикам платформы и в ОМП с вопросом о поддержке более ранних версий «Авроры» и ожидает ответа.

Ростех Приложений, способных работать под Авророй, в одночасье станет больше

«Авроид» – это молодая российская компания, созданная в 2023 г. В числе ее разработок – приложение Tavro, представляющее собой нативный Telegram-клиент для «Авроры». В настоящее время штат компании насчитывает более 100 программистов, инженеров по обеспечению качества, архитекторов безопасности ПО и других специалистов.

Все включено

«Авроид Платформа» будет выполнять роль виртуальной «песочницы». Она сможет запускать Android-приложения в закрытой среде, то есть утилиты будут изолированы от самой ОС «Аврора», что, в теории, существенно повысит безопасность, с учетом того, кто является основной аудиторией устройств на этой системе.

В марте 2024 г. CNews писал, что в потребительском сегменте продажи смартфонов и планшетов на «Авроре» пока не демонстрируют впечатляющих результатов. Целевая аудитория как гаджетов, так и самой системы – госсектор и корпоративный сегмент, и здесь возможность запускать приложения изолированно, без доступа к информации на устройстве, может очень пригодиться.

По словам разработчиков, «Авроид Платформа» позволяет Android-приложениям подключаться к интернету, умеет запускать медиаконтент (аудио и видео) в них, позволяет управлять настройками и пр. Они отметили, что этого результата они смогли добиться в кратчайшие сроки. «За год нам удалось разработать, протестировать и выпустить продукт, который открывает перед российскими компаниями возможность бесшовного перехода на национальную мобильную среду "Аврора"», – сообщил CNews Эдуард Батанов, директор компании «Авроид».

С магазином определились

Впервые о том, что в недрах компании «Авроид» ведется разработка эмулятора Android под «Аврору», стало известно в сентябре 2023 г. На тот момент подробностей о нем было мало, в частности, не сообщалось, что будет служить источником приложений.

Теперь же этот вопрос ответ получил – основным источником Android-утилит станет отечественный магазин RuStore, работающий с мая 2022 г. За два года своего существования он пополнился десятками тысяч самых разных приложений. Его разработкой занимается холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group, при поддержке Минцифры России.

«Участие RuStore сразу в двух ролях: и как основной магазин приложений для ОС «Аврора», и в качестве безопасного источника Android-приложений для «Авроид Платформы», — сказал CNews директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Какие еще источники будет поддерживать «Авроид Платформа», разработчики не уточнили. «Также можно будет использовать специализированные приложения заказчиков», – добавили они.