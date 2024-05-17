Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM

Российское подразделение глобальной компании Japan Tobacco International «JTI Россия» заменило американскую CRM-систему Oracle Siebel CRM аналогичной программой «Ева», разработанной совместно с российским разработчиком Grotem.

Несостоявшийся переход на TME Connect

Продолжающее работать в России подразделение глобальной компании Japan Tobacco International «JTI Россия» 1 мая 2024 г. запустило в производственную эксплуатацию CRM-решение «Ева», которое разработала вместе с российским разработчиком Grotem. «Ева» пришла на смену американской системе Oracle Siebel CRM.

На основании рейтинга производителей NielsenIQ RMS за 2023 г. Japan Tobacco International считается лидером табачного рынка в России.

Компания использовала Oracle Siebel CRM с 2008 г. На январь 2023 г. был намечен переход глобальной компании Japan Tobacco International на усовершенствованную версию TME Connect, но санкционные риски привели к отказу от этого продукта в России.

Навстречу импортозамещению

Работа над отечественным CRM-решением вместе с российским разработчиком Grotem была начата в феврале 2023 г.

Фото «JTI Россия» «JTI Россия» перешла с Oracle Siebel CRM на решение, созданное совместно с российским разработчиком Grotem

Программа построена на Open Source компонентах, основана на программных продуктах net core, rabbitMq, grafana loki, prometheus, angular и flutter, использует облачную платформу Yandex Cloud и систему управления базами данных PostgreSQL.

«Поскольку SFA система (система автоматизации продаж) является критически важной для работы отдела продаж компании, было принято решение о срочном переходе. – Рассказал ИТ директор «JTI Россия» Антон Гребельный. – CRM система для внешней аудитории – это скорее просто база данных, условно – большая таблица с данными, которую легко администрировать, дополнять и т.д. SFA система – в первую очередь приложение для удобного внесения данных о регулярной работе, и эти данные, в том числе хранятся в виде CRM базы данных. Oracle Siebel CRM тоже был не классической CRM системой, а SFA CRM системой. Так и «Ева» это SFA CRM система».

Проектная команда состояла со стороны «JTI Россия» из 16 сотрудников, число разработчиков из Grotem на разных этапах разработки колебалось от 15 до 32 человек.

Новая система получила имя «Ева», выбранное в результате конкурса среди сотрудников компании. 1 мая 2024 г. состоялся ее запуск.

Распространять «Еву» на коммерческой основе ее создатели не планируют.

Преимущества новинки

Улучшения функциональности «Евы», по сравнению с Oracle Siebel CRM, по словам представителя «JTI Россия», включают несколько пунктов.

Прежде всего, это улучшение аудита розницы в канале современной торговли и оптимизация администрирования ассортиментов в контрактах.

«Кроме того в «Еве» стал удобнее чем в Oracle Siebel CRM процесс подтверждения (верификации) контактов торговых представителей. – Объяснил Антон Гребельный. – Торговые представители заводят в базу персональные данные торговых партнеров, с которыми мы работаем, и после у нас есть шаг верификации (во избежание фрода) этих контактов и их персональных данных со стороны их руководителей или других вышестоящих сотрудников».

Также к улучшению функционала в «JTI Россия» относят переход сотрудников на использование «в поле» мобильного приложения, что стало возможно с переходом на работу с «Евой». Раньше сотрудникам приходилось носить с собой большие неудобные планшеты, а теперь появилась возможность работать с программой со смартфона. Мобильная разработка тоже была сделана компанией Grotem.

JTI осталась в России

Компания Japan Tobacco International работает в России с 1999 г. Продажи «JTI Россия» за 2023 г. составили 480 035 млн руб.

За период с 1999 г. по 2021 г. инвестиции компании в экономику России превысили $4,8 млрд. В 2018 г. Japan Tobacco International приобрела ведущую российскую табачную компанию «Донской Табак», тем самым укрепив лидерские позиции на рынке России. Сегодня компании принадлежат четыре предприятия: две фабрики готовой продукции – «Петро» в Санкт-Петербурге и «JTI Донской табак» в Ростове-на-Дону, а также две фабрики по обработке табачного сырья – «JTI Елец» в Липецкой области и «Крес Нева» в Ленинградской области.

Как рассказал в интервью Financial Times генеральный директор Japan Tobacco International Масамичи Терабатаке (Masamichi Terabatake), после начала военных действий на Украине компания не исключала продажи своего российского бизнеса, но решила его сохранить, чтобы удовлетворить инвесторов. По его словам, доля России составляет около 20% общей прибыли компании и инвесторы были обеспокоены возможным снижением прибыли в случае ухода компании с российского рынка. Из-за санкций компания направила часть поставок через Турцию и перевела ключевой персонал в Гонконг.