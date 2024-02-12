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Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA

Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA от компании PIX Robotics. Роботы участвуют в миграции данных из разных учетных систем в единую ERP-систему без потери информации и помогают автоматизировать рутинные операции в отделах финансов и закупок. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Highland Gold активно внедряет цифровые технологии и инновации для оптимизации своих бизнес-процессов, улучшения безопасности на рабочих местах и повышения эффективности использования ресурсов. В частности, с 2020 г. Highland Gold использует технологию RPA для повышения эффективности и снижения затрат на рутинные операции, а в конце 2023 г. компания перевела ключевые проекты по роботизации на российскую платформу PIX RPA.

Одна из важных задач, где заняты роботы, – это помощь в процессе миграции данных из разных учетных систем в единую ERP. Роботы помогают там, где классические средства автоматизации нецелесообразны. Например, при построчном переносе сотни простейших операций, когда ручной труд занимает несколько дней, а робот справляется за несколько часов. Роботы участвуют в миграции исторических данных, таких как информация по контрагентам или складские остатки. Такой подход позволяет сократить время на выполнение задач и снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Кроме того, программные роботы автоматизируют бизнес-процессы в финансовом отделе и отделе закупок, где высокий уровень рутинных задач. Так, на основе платформы PIX RPA центр компетенций Highland Gold разработал систему уведомлений о подготовке финансовых документов и платежей. А в отделе закупок робот исполняет роль хаба по распределению заявок на закупки со всеми первоначальными вводными и тратит на это меньше одной минуты.

«Команда Highland Gold глубоко погружена в тему RPA и с умом подошла к переносу роботов на российскую платформу. Чаще всего программные роботы «входят» в компанию через отделы финансов, закупок или HR, где стандартно большой объем повторяющихся рутинных задач. Однако миграция данных в ERP — все более популярная работа для цифровых помощников, особенно тогда, когда классические средства автоматизации слишком дорогие или нецелесообразные в конкретном случае. Мы благодарны компании Highland Gold за идеи по развитию продуктов PIX, и уже работаем над проектом по внедрению технологий оцифровки, поиска и анализа бизнес-процессов», — отметил Роман Жилинков, ведущий менеджер по работе с клиентами, компания PIX Robotics.

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PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX Процессы» и PIX BI. Продукты PIX находятся в реестре отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного Центра «Сколково».

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