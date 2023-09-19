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Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС»

Компания «Ред софт» подтвердила совместимость платформы для цифровизации нефтегазовой и нефтехимической отраслей ZIIoT O&G компании «Цифровая индустриальная платформа» (ЦИП) с отечественной операционной системой «Ред ОС». Стороны также заявили о намерениях дальнейшего сотрудничества в интересах технологического суверенитета промышленных предприятий.

ZIIoT O&G — специализированное решение для нефтегазовой отрасли, созданное на базе ZIIoT ГК «Цифра». Сертификат подтверждает корректность работы и доступность всего функционала ZIIoT O&G на «Ред ОС», что также подразумевает совместимость с этой операционной системой прикладных производственных и бизнес-решений, построенных на базе платформы. В дальнейшем в рамках установленного партнерства планируется поддерживать согласованность новых версий ZIIoT O&G и приложений на платформе для нефтегазовой и нефтехимической отраслей с «Ред ОС», а также объединить усилия в области повышения информационной безопасности.

«Быстрый переход на отечественные технологии для нефтегазовых и нефтехимических компаний — это вопрос не столько импортозамещения, сколько стратегической устойчивости бизнеса в целом. Совместимость ZIIoT O&G с российской операционной системой «Ред ОС» увеличит наше конкурентное преимущество на рынке и облегчит нашим клиентам процесс построения надежного цифрового ландшафта с учетом текущих и ожидаемых законодательных требований, экономико-политических обстоятельств и ИБ-вызовов», — отметил генеральный директор компании «Цифровая индустриальная платформа» Александр Смоленский.

«Совместимость российского промышленного ПО с российскими операционными системами имеет критическое значение не только для развития отечественной ИТ-отрасли, но и для достижения технологического суверенитета страны в целом. Все больше разработчиков понимают это, дорабатывая свои продукты и повышая уровень их независимости от зарубежных ОС. Мы рады присоединению платформы ZIIoT O&G к экосистеме «Ред ОС». Наши усилия, направленные на обеспечение совместимости продуктов, увеличивают их ценность для предприятий нефтегазового сектора», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Ред ОС» — флагманский продукт «Ред софт», российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

ZIIoT O&G (Zyfra Industrial Internet of Things Platform Oil&Gas) — ориентированная на предприятия нефтегазовой и нефтехимической отраслей цифровая платформа для управления данными и создания систем автоматизации и управления производством, разработанная компанией «Цифровая индустриальная платформа». Платформа содержит все необходимые компоненты для сбора, систематизации, верификации, хранения и анализа данных со всех систем и датчиков предприятия, а также среду разработки, что ускоряет создание и внедрение прикладных цифровых решений. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры РФ.

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