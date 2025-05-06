Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте

В России выросло количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков. Оно уже превысило уровень 2020 г. на 18%. Каждая десятая поданная заявка пришлась на электронику. Особенно спешат зарегистрировать свои бренды китайские ИТ-компании, чтобы занять освободившийся от западного присутствия российский рынок.



Количество иностранных заявок в Роспатент растет

В 2024 г. количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило уровень 2020 г. на 18%. Каждая десятая из таких заявок за последние пять лет (около пяти тыс.) приходится на сферу электроники, пишут «Ведомости» о результатах исследования компании «Онлайн патент» и ВТБ.

Электроника обогнала по этому показателю все остальные категории товаров, по словам генерального директора «Онлайн патента» Алины Акиншиной. На втором месте оказалась оптовая и розничная торговля (8%), на третьем — косметические товары (7%).

Из стран лидером по регистрации товарных знаков в России в области электроники является Китай, на который пришлось 16% от общего числа. В пять раз меньше заявок подали компании из США, которые лидировали в 2021 г., и примерно в 12 раз меньше заявок поступило из Белоруссии и Гонконга.

Рост конкуренции

Большую активность именно сферы электроники Акиншина объясняет тем, что это большой и активный рынок, но в отличие от других отраслей, например рынка одежды, запуск российских брендов в сфере электроники требует намного большего времени для завершения разработки, налаживания производства и вывода продукции на рынок.

Роспатент Каждая десятая заявка от иностранных компаний на регистрацию товарных знаков в Роспатенте приходится на сферу электроники

На фоне ухода американских и европейских компаний китайские производители техники заняли монопольное положение и экономическая экспансия должна быть поддержана юридически, защитой прав на интеллектуальную собственность, прокомментировала тренд партнер юридической фирмы «Семенов и Певзнер» Юлия Ярных.

Аналитики «Онлайн патент» отметили также активность на российском рынке брендов из Белоруссии. Появились и новые игроки, не регистрировавшие знаки до 2022 г., например из ОАЭ.

Рост активности на регистрацию иностранных товарных знаков говорит о росте конкуренции, считает экс-президент, соучредитель Национальной компьютерной корпорации, председатель совета директоров CommuniGate Pro Александр Калинин. Интерес западных компаний к области электроники объясняется тем, что Россия может стать оптимальной производственной площадкой и рынком сбыта.

Наиболее активные направления

Рост активность китайских компаний в регистрации товарных знаков в России после 2022 г., особенно в сфере электроники, подтвердила руководитель российского разработчика электроники холдинга SND Global Ольга Квашенкина. И это, по ее словам, уже не только потребительская электроника.

«Если до 2022 г. наибольшее число заявок приходилось на бренды смартфонов и электроники для дома, то в последние годы китайские компании стали регистрировать марки для телекоммуникационного оборудования (коммутаторов, базовых станций), серверов, промышленных контроллеров и усиливать свои позиции в силовой электронике (инверторах, источниках питания)», – сказала Квашенкина. Она отметила также изменения в стратегии китайских брендов, которые характеризуются тем, что «Китай намерен играть вдолгую».

Поставки смартфонов Apple и Samsung в Россию с начала 2022 г. к августу сократились почти на 90%. По итогам 2023 г. китайские бренды смартфонов стали у российских пользователей самыми популярными, по данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.