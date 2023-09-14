CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Платформа Webinar совместима с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания Webinar Group заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar осуществляется с полным сохранением всех функциональных возможностей под управлением ОС Astra Linux Special Edition.

Webinar — экосистема сервисов для всех видов онлайн-коммуникаций и совместной работы команд. Решения Webinar Group позволяют проводить вебинары на аудиторию до 5 тыс. слушателей, дистанционные встречи и совещания для 100 участников, организовывать качественные онлайн-трансляции событий и создавать собственные онлайн-курсы.

Совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Webinar предоставляет заказчикам импортонезависимый стек решений для обучения, онлайн-коммуникаций и совместной работы. Пользователи ОС Astra Linux, независимо от географического местоположения, смогут получить доступ к широкому спектру инструментов платформы: от чата с участниками и обмена контентом до расширенной аналитики и статистики по онлайн-мероприятиям. Операционная система Astra Linux обеспечивает независимость и безопасность критически важных сервисов. Благодаря партнерству компаний клиенты с особыми требованиями к информационной безопасности смогут получить комплексное решение

«Сотрудничество с Webinar Group подчеркивает нашу стратегическую цель в создании комплексных отечественных решений для клиентов, — отметил Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества. — Мы предлагаем рынку продукты, которые не только конкурентоспособны среди зарубежных аналогов, но и способствуют укреплению ИТ-инфраструктуры российских организаций».

«Сегодня забота о сохранности данных организации как никогда важна для крупного бизнеса. Astra Linux занимает лидирующие позиции на отечественном рынке операционных систем, и все больше компаний переводят на нее свои ИТ-инфраструктуры, — отметил Владимир Карпенко, руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings Webinar Group. — Как разработчику нам важно, чтобы преимущества нашей платформы были доступны пользователям всех ключевых операционных систем, устройств и браузеров. Именно поэтому обеспечение совместимости с ОС Astra Linux стало для нас приоритетным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк, «Яндекс», МТС, «Мегафон» и «Билайн» высказали свое «нет» госмонополии на персональные данные

«АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам

Работу МФЦ парализовали женщины и безработные, опасающиеся за свою биометрию

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще