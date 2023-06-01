Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и производитель сложного и высоконагруженного программного обеспечения Applite провели совместное тестирование своих продуктов — многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF и операционной системы «Атлант».

Проведенные с помощью различных сценариев испытания зафиксировали отсутствие ошибок и подтвердили полную работоспособность ContentReader PDF на ОС «Атлант». Результаты тестирования отражены в двустороннем сертификате.

ContentReader PDF — многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF-файлами и бумажными документами. Программа позволяет работать с PDF так же просто и удобно, как с привычными текстовыми документами — вне зависимости от источника, размера и способа создания файла.

Вышедшая в 2023 г. версия для Linux включает все основные сценарии по работе с документами — распознавание, редактирование, конвертирование — и призвана заместить такие известные продукты как Abbyy FineReader и Adobe Acrobat. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО (№17019).

Операционная система «Атлант» — программный комплекс на базе Linux с централизованной системой удаленного управления рабочими станциями (LayerPIE). На сегодняшний день это единственная система, которая обеспечивает гарантированное распространение, удаление, обновление ПО на всем парке ПК. Это один из самых важных факторов для работы корпоративных сетей. ОС «Атлант» входит в реестр отечественного ПО (№6766) и соответствует законодательству в сфере импортозамещения.

«Content AI выпустила версию ContentReader PDF для Linux и заинтересована в ее скорейшей адаптации для использования на основных российских операционных системах, — отметила генеральный директор компании Светлана Дергачева. — Теперь пользователи ОС «Атлант» как в коммерческом секторе, так и в государственных учреждениях смогут установить отечественный продукт для редактирования PDF–документов, будучи уверенными в безопасности внедренного ПО и отсутствии программных конфликтов».

«Мы активно ведем работу по интеграции наших продуктов с другими отечественными решениями, чтобы открывать новые перспективы для развития, — сказал Дмитрий Елисеев, коммерческий директор компании «Атлант» (входит в ГК Applite)». — Благодаря подтвержденной совместимости пользователи обоих продуктов получают возможность более эффективно управлять своими PDF-документами, пользоваться широким спектром функций редактирования и обработки данных. Планируем и дальше продолжать сотрудничество с компанией Content AI по интеграции новых версий наших решений».

В рамках импортозамещения Content AI продолжает адаптировать свои продукты для интеллектуальной обработки информации для взаимодействия с различным отечественным программным обеспечением. Компания планирует до конца года получить сертификаты совместимости продукта ContentReader PDF со всеми основными российскими операционными системами.