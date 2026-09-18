«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

«Почта России» проводит запрос цен на портативные детекторы БПЛА для защиты работников в районах, граничащих с зонами боевых действий. При этом речь идет только об устройствах обнаружения: они фиксируют дрон, но не подавляют сигнал и не нейтрализуют его.

Обнаружение БПЛА для «Почты»

Как выяснил CNews, «Почта России» проводит запрос цен на поставку 64 портативных детекторов беспилотников. Закупка обоснована необходимостью защиты работников «в районах, граничащих с районами боевых действий». Запрос был опубликован 17 сентября 2026 г. на площадке «Сбербанк-АСТ».

Согласно техническому заданию, устройства должны обнаруживать дроны на расстоянии не менее 1,2 км, весить не более 310 граммов и работать не менее 5 часов от одного литиевого аккумулятора емкостью не менее 2100 мА·ч.

Рабочий диапазон температур — от минус 20 до плюс 45 градусов. В комплект входят антенна, аккумулятор, блок питания, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство и крепежная клипса.

Сохранность жизни и здоровья

В техническом задании указано, что закупка проводится «в целях сохранности жизни и здоровья работников общества при исполнении ими служебных обязанностей в ходе решения социально-значимых задач… в районах, граничащих с районами боевых действий». Основание — Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральный закон № 176 «О почтовой связи».

«Почта России» Почта мониторит цены на обнаружители БПЛА

И это не первая попытка «Почты России» закупить детекторы БПЛА. В марте 2025 г. уже проводился запрос цен на ручные детекторы беспилотных летательных аппаратов. В июле 2025 г. был объявлен отбор с суммой контракта 2,7 млн руб. Но в октябре 2025 г. закупка была признана несостоявшейся.

Представители «Почты» отказались от комментариев.

Обнаружение — не подавление

Такие устройства обнаруживают характерные радиосигналы беспилотников и предупреждают сотрудника звуком, вибрацией или световой индикацией, рассказал CNewsгендиректор компании «Сеть свободного сотрудничества» Иосиф Нургалиев.



По словам Нургалиева они стоят несколько миллионов рублей. «Например, при открытой цене «Булата» версии 4 для юридических лиц в 99 тысяч рублей партия из 64 приборов стоит около 6,34 млн рублей, — продолжает он. — Стоимость конкретной закупки зависит от модели, комплектации и условий поставки.

При этом эксперт отмечает, что обнаружение должно сопровождаться оповещением и отработанными действиями сотрудников: прекращением работ, укрытием и передачей информации ответственным службам. «Для защиты объектов применяют сочетание радиочастотных детекторов, радаров, оптики и средств противодействия», поясняет он.



«Они дают время на реакцию: сотрудник может раньше узнать об угрозе и укрыться, — говорит Нургалиев. — Для защиты работников такая закупка имеет практический смысл».

Речь идет о носимом дрон-детекторе, внешне похожем на портативную рацию с антенной, говорит собеседник CNews в отрасли. При перехвате сигналов управления от беспилотника на экране устройства появляется надпись с предупреждением (в т.ч. предполагаемая модель БПЛА), а само устройство начинает или подавать звуковой сигнал или вибрировать (в беззвучном режиме).

По его мнению, для реальной защиты нужно обнаружить и подавить. Эти устройства помогают обнаружить БПЛА и скрыться.

Спецсредства защиты

В сентябре 2026 г. Правительство расширило перечень спецсредств для сотрудников федеральной почтовой связи, включив в него специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным аппаратам.

Применять новые средства смогут работники, которые охраняют отделения почты или сопровождают перевозку денежных средств.