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В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

Россияне разработали систему, которая может распознавать тип, скорость и направление движения беспилотников. Основной элемент системы — сеть акустических датчиков. Любой из них легко заменить в случае потери, а уничтожить все сразу практически невозможно.

Акустическое обнаружение дронов

В России разработали и уже готовят к серийному производству акустическую систему обнаружения беспилотников, пишут «Известия», ссылаясь на сообщение разработчиков — резидентов НПЦ «Ушкуйник».

Система «Паук» представляет собой комплекс из автономных акустических недорогих датчиков, которые можно сбрасывать с воздуха в контролируемой зоне. Они, в отличие от радиолокационных станций или мощных оптико-электронных комплексов, потребляют минимум энергии.

С помощью нейросетей датчики классифицируют воздушную цель по звуку, определяют ее тип, а при размещении сенсоров в несколько рядов могут определять скорость и направление движения. Информация передается на командный пункт. Дальность обнаружения FPV-дронов достигает 200 м, крупных БПЛА с бензиновым двигателем — более 1 км, рассказали авторы разработки.

«Неубиваемая» система

Для «Паука» предусмотрены разные виды датчиков. Одни можно устанавливать вручную. Другие, оснащенные «иголками», чтобы цепляться за ветки и удерживаться над поверхностью земли, можно сбрасывать с БПЛА. «Это важно: чем выше датчик расположен, тем лучше он улавливает посторонние звуки, а сигнал передается на большее расстояние», — отметил представитель разработчиков Михаил Буденный.

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magnific.com/wirestock
Обнаруживать летящие дроны и направление их движения сможет система рассредоточенных по заданной территории акустических датчиков

Сетью сенсоров можно покрыть инфраструктурные и промышленные объекты, можно также «растягивать» ее на сотни и тысячи километров, создавая протяженные рубежи обнаружения, включающие труднодоступные районы. «Протяженность зависит только от количества датчиков», — пояснили разработчики.

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На батареях такие устройства способны работать без подзарядки почти месяц. Оснащение солнечной панелью сделает срок работы фактически бесконечным. При появлении новых беспилотников они не потребуют замены, а только дообучения. Потеря нескольких датчиков тоже не помешает остальным продолжить работу.

«В случае обнаружения ее практически невозможно уничтожить — никто не будет тратить дорогостоящую дальнобойную ракету на уничтожение одного-двух легко заменяемых и недорогих датчиков», — сказал изданию военный эксперт Юрий Лямин.

Погодные ограничения тоже можно компенсировать

Ограничением акустического метода обнаружения, по словам Лямина, являются погодные условия. Сильный встречный ветер или ливень способны сократить дистанцию, на которой фиксируется воздушная цель, но компенсировать этот недостаток можно за счет увеличения плотности размещения сенсоров.

Наиболее эффективным может стать комбинированный подход, при котором различные средства обнаружения дополняют друг друга, считают эксперты. Радиолокационные станции обеспечат контроль воздушного пространства, оптико-электронные комплексы позволят визуально идентифицировать цели, а акустические сенсоры — дополнительно отслеживать их на отдельных направлениях.

Анна Любавина

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